Karra Elejalde, 66 años, sobre su infancia: "Fui un niño infeliz que no podía jugar y trabajaba en el bar de mis padres"

La infancia suele asociarse a los juegos en la calle, las tardes con amigos y los primeros recuerdos felices. Sin embargo, para Karra Elejalde aquellos años estuvieron marcados por las restricciones, la enfermedad y las responsabilidades en el negocio familiar.

El actor ha hablado en distintas ocasiones de una etapa que recuerda con tristeza y en la que apenas podía disfrutar de las actividades propias de cualquier niño.

"He sido un niño infeliz, al que tenían prohibidísimo correr, jugar a la pelota, jugar al hockey... Podía ir a jugar de cocinitas con las niñas o podía pensar en batallitas que algún día escribiría si quería ser algo en la vida", contó en El Hormiguero.

Karra Elejalde durante la entrevista con EL ESPAÑOL Esteban Palazuelos

El motivo de aquellas limitaciones estaba relacionado con su estado de salud y con las condiciones meteorológicas de su localidad.

"De pequeño tenía prohibido correr y jugar. En mi pueblo había unas corrientes increíbles y cuando pegaba mucho el aire, si había sudado me ponía a morir", contó a Pablo Motos.

Una situación que le impedía compartir muchos de los momentos de diversión con otros niños y que terminó condicionando sus recuerdos de aquella época.

El actor también recordó en Late Xou, con Marc Giró, una de las imágenes que mejor resume cómo vivió su infancia. Mientras sus amigos jugaban en la calle, él tenía que ayudar en el bar de sus padres.

Karra Elejalde señala a cámara durante una sesión de fotos con El Español Esteban Palazuelos EE

"No lloraba de cortar cebollas, sino de ver a mis amigos jugar en la calle mientras yo tenía que cortar cebollas", rememoró en el antiguo espacio de TVE.

Aquellas tareas no eran algo puntual. Desde muy pequeño tuvo que colaborar en el negocio familiar, donde se ocupaba de diferentes labores. "De niño pelaba patatas en un taburete y hacía pinchos. Mis padres, pobres, me explotaban porque era parte del negocio", recordó en una entrevista para este periódico.

Con el paso de los años, Karra Elejalde ha seguido describiendo aquel trabajo como una de las experiencias más duras que ha vivido. "El trabajo más duro de mi vida fue trabajar de niño en un negocio familiar sin horario ni sueldo", confesó en una entrevista a Esquire.

Sus palabras reflejan una infancia alejada de la imagen despreocupada que suele acompañar a esa etapa de la vida. Una combinación de limitaciones físicas y obligaciones laborales que le hizo sentirse diferente a los demás niños. "Fui un niño muy triste y estuve a punto de morir", reconoce.