Unai Simón, 29 años, sobre su infancia: "Mi padre era guardia civil y mi madre de la Ertzaintza, me educaron como un chaval en el pueblo"

Unai Simón se ha convertido en uno de los nombres habituales de la selección española y en una pieza fundamental del Athletic Club. Sin embargo, el camino que lo ha llevado hasta la élite del fútbol también está marcado por la educación recibida en casa.

Sus padres, ambos vinculados a las fuerzas de seguridad, han tenido un papel determinante en su formación, aunque él siempre ha querido separar sus profesiones de la manera en la que lo criaron.

"Mi padre es Guardia Civil y mi madre de la Ertzaintza y yo salí futbolista", comentó en una entrevista para La Vanguardia.

Unai Simón Reuters

Una circunstancia familiar que ha despertado interés en diferentes ocasiones, pero sobre la que el guardameta ha querido hacer algunas aclaraciones.

"Mi educación y mi manera de ser nunca ha ido ligada a la profesión de mis padres, son dos cosas distintas. Ellos me han educado como a cualquier chaval en el pueblo que tuviera padres con otras profesiones", explicó en el medio citado.

El futbolista ha insistido en que nunca sintió que tuviera que seguir los pasos profesionales de sus progenitores. Su familia le transmitió una serie de principios que, con el paso de los años, también encontró en el vestuario del Athletic.

"Nunca me han inculcado que me dedique a lo suyo sino a seguir unos valores, lo mismo que luego también aprendí en el Athletic", señaló.

Unai Simón REUTERS

De hecho, Simón no duda en atribuir a sus padres buena parte de la persona en la que se ha convertido. Durante la gala del Balón de Oro, el portero quiso acordarse de quienes han estado a su lado a lo largo de su trayectoria y reconoció que sería imposible recoger todos sus frutos sin el apoyo de quienes lo han acompañado desde el principio.

"Sería imposible recoger si no fuera por la ayuda de muchas personas a las que tengo que estar eternamente agradecido. Entre ellos a mis padres y a mi hermano, por haberme educado con unos principios y unos valores que me hacen ser la persona que soy ahora", expresó en la gala.

En aquella conversación con La Vanguardia, además, dejó clara la importancia que tienen sus progenitores en su historia personal: "Lo que puedo decir es que mis padres son las personas más determinantes para haberme convertido en quién soy y estoy orgulloso de ello".

Pese a ello, el guardameta prefiere mantener su vida privada al margen de los focos. Por eso, no siempre se siente cómodo cuando determinados detalles familiares trascienden públicamente.

"No me gusta hablar mucho de mi vida personal, cuando salen cosas a la luz como la profesión de mis padres no me hace mucha gracia porque se puede malinterpretar", confiesa.