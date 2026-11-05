Pablo Iglesias, sobre la juventud de su padre: "Con 19 años estuvo en la cárcel por repartir propaganda antifranquista"

Pablo Iglesias ha contado en varias ocasiones que su interés por la política y su compromiso ideológico tienen mucho que ver con la historia de su familia.

El exvicepresidente del Gobierno creció en un entorno marcado por la militancia clandestina durante el franquismo y por las consecuencias que la Guerra Civil y la dictadura tuvieron para sus familiares. De hecho, su padre, Francisco Javier Iglesias, fue encarcelado cuando tenía tan solo 19 años por repartir propaganda contra el régimen.

El propio Iglesias recordó este episodio en una entrevista concedida al diario Público en junio de 2015, en la que repasó sus orígenes políticos y la influencia que tuvieron sus padres y abuelos en su formación.

Los que siempre despreciaron, odiaron y ningunearon a los viejos comunistas, hoy les usan sin pudor para decir que no hay presos políticos. Mi abuelo y mi padre estuvieron en las cárceles de Franco y aunque esto no sea el franquismo, en España hoy hay presos políticos — Pablo Iglesias 🔻{R} (@PabloIglesias) November 8, 2017

"Yo mamé la política en casa", comenzó diciendo Iglesias. Según relató, sus padres militaron en organizaciones clandestinas durante la dictadura.

Su padre pertenecía a la Juventud Comunista Marxista-Leninista (JCML), mientras que su madre formaba parte del Partido Comunista de España (PCE). Fue precisamente esa actividad política la que llevó a Francisco Javier Iglesias a pasar casi dos meses en prisión cuando todavía era un adolescente.

"Mi padre estuvo casi dos meses en la cárcel con 19 años por repartir propaganda antifranquista", contó el entonces secretario general de Podemos. Un episodio que tuvo lugar en abril de 1973, durante los últimos años de la dictadura de Francisco Franco.

La detención se produjo el 26 de abril de aquel año y, dos días después, ingresó en la prisión de Carabanchel, en Madrid, donde permaneció hasta junio. Su arresto estuvo relacionado con el reparto de propaganda política con motivo de las movilizaciones del Primero de Mayo.

La historia de su padre no fue el único episodio familiar que influyó en la formación política de Pablo Iglesias. En aquella misma entrevista, el exdirigente de Podemos habló de su abuelo paterno, Manuel Iglesias, que había formado parte del entorno político de Indalecio Prieto durante la Guerra Civil.

Según relató, fue condenado a muerte al terminar la contienda, aunque finalmente la pena fue conmutada por treinta años de prisión. Pasó cinco años encarcelado y, tras recuperar la libertad, tuvo que afrontar una situación difícil, como otros republicanos excarcelados.

Esa implicación política también formó parte de sus primeros recuerdos. Iglesias ha contado en varias ocasiones que acompañaba a sus padres a las manifestaciones contra la OTAN en 1986, cuando vivían en Soria, y que ambos participaron en la campaña. Su padre, además, fue candidato al Congreso por esa provincia en las elecciones generales de aquel año.

Años después, el exlíder de Podemos volvió a recordar públicamente el pasado de su familia. En noviembre de 2017 publicó un mensaje en redes sociales en el que señaló que tanto su padre como su abuelo habían estado en las cárceles franquistas.