El refugio de Ana Pastor en Castilla La Mancha: pueblo de 229 habitantes, una ermita del siglo XII y casas encaladas

Lejos del ritmo de las grandes ciudades y del bullicio de la vida pública, hay pequeños pueblos que conservan ese encanto de los lugares donde el tiempo parece avanzar de otra manera.

En la provincia de Cuenca, Fuentelespino de Haro es uno de esos rincones de la Mancha conquense: un municipio de apenas 229 habitantes, calles tranquilas y fachadas encaladas que mantienen la estampa tradicional de los pueblos de la región.

Situado a unos 77 kilómetros de la capital conquense y a 852 metros de altitud, el municipio se encuentra rodeado por un paisaje de campos de cultivo, viñedos y amplios horizontes.

Su atractivo no está en las grandes infraestructuras turísticas, sino precisamente en su sencillez y en la posibilidad de descubrir una forma de vida ligada al campo y a las costumbres manchegas.

Pero el interés de este pequeño municipio conquense también tiene un componente familiar para Ana Pastor. La periodista ha contado que su madre, Paquita, es natural de Fuentelespino de Haro, un vínculo que conecta a la presentadora con esta localidad manchega.

Uno de los elementos que mejor representa su identidad es su arquitectura popular. Las casas encaladas y las construcciones de aspecto sobrio dibujan un conjunto urbano muy característico de esta zona de Cuenca.

A ello se suma la iglesia parroquial de San Pedro Apóstol, situada en el núcleo del municipio, y la ermita de San Isidro, ligada a las celebraciones agrícolas y a la romería que se celebra cada 15 de mayo.

La vida del pueblo conserva, además, algunas tradiciones propias. Entre ellas destaca el llamado Segundo Corpus, una celebración local que tiene lugar el 27 de octubre.

Según la información turística de la zona, está relacionada con una promesa realizada por los vecinos tras una epidemia de cólera del siglo XIX. Altares, adornos y procesiones forman parte de una jornada que mantiene viva la memoria colectiva de sus habitantes.

El entorno también invita a descubrir la historia de la comarca. A poca distancia se encuentra Belmonte, con su conocido castillo y su colegiata, mientras que los caminos que rodean Fuentelespino de Haro permiten contemplar el paisaje agrícola de la Mancha conquense.

El municipio cuenta asimismo con el yacimiento arqueológico de Giliberte, donde se han encontrado restos de distintas épocas, desde la prehistoria hasta los periodos romano y medieval.

Así es Fuentelespino de Haro: un pueblo pequeño, de raíces agrícolas y tradiciones arraigadas, que conserva la tranquilidad de la vida rural. Un lugar con un significado especial para Ana Pastor por sus lazos familiares y que representa ese refugio al que regresar para reencontrarse con los orígenes.