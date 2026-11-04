Anne Igartiburu, 57 años: "Me levanto, practico ayuno intermitente y desayuno a las 11 un café y una tostada"

Mantener una alimentación equilibrada y cuidar los hábitos diarios son dos de las claves del estilo de vida de Anne Igartiburu. La presentadora, que lleva décadas frente a las cámaras, ha explicado cómo organiza sus comidas y qué rutina sigue para sentirse bien en su día a día.

Entre sus principales costumbres destaca el ayuno intermitente, una práctica que incorpora a su jornada de forma habitual. En una entrevista para Woman, Igartiburu detalló los horarios que sigue para alimentarse y explicó que suele adelantar bastante la última comida del día.

"Yo hago la última ingesta a las 18:30-19:00, más o menos. A esa hora hago una especie de merienda ligera y no tomo nada hasta la mañana siguiente. Así duermo súper bien, me levanto ligera", contó.

Anne Igartiburu Gtres

La presentadora prolonga después ese periodo sin comer hasta media mañana. "No tomo nada más hasta las 11. A esa hora ingiero una tostada, aguacate... Esto me funciona muy bien. No estoy nunca cansada", explica sobre el momento en el que rompe el ayuno.

La comida más contundente llega unas horas después, alrededor de las 13:30. Es entonces cuando incorpora alimentos más variados y completa su alimentación diaria. "La comida potente la hago sobre las 13:30 horas. Ahí como carne, verdura, me tomo yogur, otro cafecito. Incluso igual echo mano de alguna cosita más dulce, más rica".

En otra conversación con Women's Health, Igartiburu volvió a hablar de sus hábitos y puso el foco en la importancia que concede a la alimentación y al bienestar personal. "Llevo una alimentación saludable", explicaba.

También explicó que intenta prestar atención tanto a lo que come como a su cuidado mental: "Soy muy cuidadosa con lo que meto en mi cuerpo y en mi mente".

En esa misma entrevista, la comunicadora resumió su rutina de ayuno intermitente, que realiza a diario y adapta a sus horarios familiares. "Hago ayuno intermitente a diario: ceno temprano con mis hijos y estoy entre 12 y 16 horas sin comer", explicó.

De esta forma, nada más levantarse de la cama procede a elaborarse su desayuno que consiste en "romper el ayuno" antes de almorzar con "un café o una infusión".

Así, la presentadora organiza su jornada en torno a una ventana de alimentación que comienza a media mañana y termina al caer la tarde. Un hábito que, según ha contado, le ayuda a descansar mejor y con el que asegura sentirse ligera y con energía.