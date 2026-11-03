El refugio de Mario Vaquerizo y Alaska en Madrid: piso de 140 metros, salón con paredes rosas y baños personalizados en plena Gran Vía

Madrid, con sus más de tres millones de habitantes, su imponente arquitectura y un latido incesante que atrapa a quien la pisa, es mucho más que una simple capital europea.

Es un crisol vibrante de asfalto, historia y cultura donde las grandes estrellas también necesitan un rincón sagrado para desconectar.

Y si hay una pareja que encarna a la perfección el alma castiza, irreverente y cosmopolita de esta ciudad, son sin duda Mario Vaquerizo y Alaska.

Lejos de aislarse en inmensas mansiones periféricas o urbanizaciones blindadas a las afueras, el matrimonio ha decidido que su particular refugio palpite en pleno centro de la metrópoli.

Su idilio con las calles madrileñas más céntricas, a un paso del bullicio tradicional, transcurre en una de esas joyas arquitectónicas que conservan el señorío, los techos altos y los gruesos muros de la ciudad antigua.

Sin embargo, lo que aguarda tras la clásica puerta de su vivienda es un universo visual completamente distinto.

Su piso de 140 metros cuadrados es un reflejo milimétrico de sus arrolladoras personalidades, un espacio deslumbrante donde el aburrimiento estético simplemente no tiene cabida.

El corazón de este hogar es un imponente salón de vibrantes paredes rosas, una audaz elección cromática que envuelve al visitante en un ambiente cálido, teatral y puramente pop. De ahí, su nombre, la Casa Rosa.

Este color no es fruto de la casualidad; es una declaración de intenciones que enmarca a la perfección su infinita colección de obras de arte, libros de culto, discos de vinilo y curiosos objetos kitsch.

Cada centímetro está pensado para resultar tan excéntrico como acogedor, demostrando a sus invitados que el verdadero lujo residencial consiste en vivir rodeado de tu propia esencia.

Otra de las grandes peculiaridades de esta espectacular casa es la extrema personalización de sus zonas más privadas.

Alaska, junto a su madre, y Mario Vaquerizo Redes sociales

Los baños han sido diseñados completamente a medida para cada uno. Lejos de compartir lavabo, Alaska y Mario disfrutan de cuartos de baño independientes que respetan sus exigentes rutinas, manías y gustos decorativos, asegurando así la armonía perfecta en la convivencia diaria.

Pero su profundo arraigo con el asfalto madrileño va mucho más allá de su residencia habitual.

La casa de Vaquerizo y Alaska

Su visión de futuro está estrechamente ligada a las arterias más cotizadas del centro.

Mario ha revelado sus ambiciosos movimientos inmobiliarios, invirtiendo en edificios y locales comerciales en pleno corazón de la capital para garantizarse una sólida tranquilidad económica.

Así, su refugio de paredes rosas se alza como el bastión perfecto desde el que seguir conquistando la ciudad que nunca duerme.