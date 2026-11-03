Pedro Almodóvar, 77 años, sobre su infancia: "Vivía en la calle más pobre de un pueblo de 3.000 habitantes, era una época muy mala"

Mucho antes de convertirse en uno de los cineastas españoles más reconocidos internacionalmente, Pedro Almodóvar fue un niño que creció en una España marcada por la posguerra, las dificultades económicas y la precariedad.

Su infancia transcurrió en Calzada de Calatrava, un municipio de Ciudad Real donde, como él mismo ha recordado, las condiciones de vida distaban mucho de ser fáciles.

"Nací en una época muy mala para España, una época muy sobria, una década de hambre y precariedad", explicó en una entrevista para Esquire.

Pedro Almodóvar RTVE

El director ha contado que su familia vivía en una de las zonas más humildes de la localidad. "Vivíamos de modo precario, era la calle más pobre del pueblo", recordó sobre aquellos primeros años.

Su día a día estaba muy ligado al entorno familiar y, especialmente, a las mujeres que lo rodeaban. Durante su primera infancia, hasta los ocho años, se educó en un ambiente mayoritariamente femenino, una experiencia que ha señalado en diferentes ocasiones como fundamental.

En una conversación con Javier del Pino en A vivir que son dos días, explicó cómo era aquella rutina.

"Me eduqué con mujeres desde muy pequeñito, durante la primera infancia, hasta los 8 años. Vivía en Calzada de Calatrava, era plena posguerra, los años 50, y mi madre me llevaba al río o me dejaba en un patio con las vecinas si ella tenía que hacer recados".

Pedro Almodóvar, en Los Ángeles. Gtres

Aquellos patios eran mucho más que un lugar donde pasar el tiempo: constituían el centro de la vida cotidiana del pequeño de Pedro. "Para mí aquello era la vida. En aquellos patios transcurría todo", añadió.

Pero hubo otra experiencia que terminaría cambiando su manera de mirar el mundo: el descubrimiento del cine. "Es al final de esa década cuando empiezo a ir al cine. A mí todo aquellos me interesaba mucho más que mi propia vida diaria, que era la cotidianidad de un niño manchego", recordó en Esquire.

Aunque entonces apenas comprendía cómo funcionaba aquel universo, sí tuvo claro el efecto que provocaba en él. "No tenía ni idea en qué consistía el cine, pero fue cuando sentí que, para la vida que yo hacía, la realidad en la que a mí me gustaría vivir era la de las películas", confesó.

El cineasta también ha reconocido que, desde pequeño, se sintió diferente a los demás niños de su pueblo. "Desde muy pequeño en mi pueblo me sentía como un extraterrestre", confesó para La Vanguardia.