Míriam Nogueras, 46 años, sobre su infancia: "Con 12 años empecé a jugar al fútbol en el patio del colegio, era defensa"

Mucho antes de convertirse en una de las caras más conocidas de la política catalana, Míriam Nogueras ya tenía una afición que la acompañaría durante toda su vida: el fútbol.

La portavoz de Junts en el Congreso ha explicado en distintas ocasiones que su pasión por este deporte nació cuando todavía era una niña, y que, desde muy pequeña, aprovechaba cualquier oportunidad para jugar con sus compañeros de clase.

"Mi afición por el fútbol me viene desde muy chiquitina, desde EGB. Ir al patio era ir a jugar al fútbol. Éramos varias chicas de mi clase que jugábamos", ha recordado en una entrevista para La Vanguardia al hablar de sus primeros contactos con el balón.

La portavoz de Junts, Míriam Nogueras. J. J. Guillén Efe

Una afición que no se limitaba a los recreos, sino que fue creciendo hasta llevarla a incorporarse a un equipo. Fue alrededor de los 12 o 13 años cuando empezó a practicar fútbol sala en Dosrius, el municipio barcelonés en el que dio un paso más en su relación con este deporte.

En aquel momento las opciones para las niñas que querían jugar al fútbol eran mucho más reducidas que las actuales. No había equipos femeninos en la localidad, por lo que la solución fue crear uno en el que pudieran participar chicos y chicas.

"Hacia los 12 o 13 años empecé a jugar al fútbol sala en Dosrius. No había equipos femeninos y se montó uno mixto", ha explicado en el medio citado. De esta forma, Nogueras pudo seguir practicando una actividad que ya se había convertido en una parte importante de su tiempo libre.

Su posición habitual en el campo también dice mucho de cómo entiende el juego. Durante años ha ocupado la demarcación de defensa, una posición que exige concentración, capacidad de anticipación y firmeza para frenar los ataques del equipo contrario.

Ella misma se define como una futbolista especialmente combativa. "En el fútbol soy muy soldado. Siempre he sido defensa, pero últimamente me ponen de delantera".

Lejos de haber quedado como un recuerdo de su infancia, el fútbol sigue formando parte de sus aficiones. Sin embargo, mantener la práctica deportiva con el paso de los años no siempre resulta sencillo.

La política y sus compromisos profesionales condicionan el tiempo disponible, pero también existe otra dificultad: encontrar equipos en los que seguir jugando cuando se alcanza cierta edad.

"Es complicado porque cuesta encontrar clubes de veteranas. Yo soy defensa de toda la vida, leñera total. No dejo pasar ni un balón", ha reconocido.