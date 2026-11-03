Mario Vaquerizo, 52 años, sobre su infancia: "Fue jugar en la calle, quería ser como las niñas y nunca me hicieron sentir raro"

Mucho antes de convertirse en uno de los rostros más reconocibles de la televisión y la música española, Mario Vaquerizo fue un niño que ya mostraba una personalidad propia.

Lejos de los convencionalismos y de las aficiones que compartían muchos de sus compañeros, tenía claro que quería expresarse a su manera. Una libertad que, según ha contado en distintas ocasiones, encontró desde pequeño en su propia casa.

"La infancia fue de diez porque mis padres me dejaron ser quien yo quería ser", confesó en una entrevista recogida por The Objective.

Mario Vaquerizo. Europa Press

El artista recuerda que nunca sintió la obligación de ajustarse a lo que se esperaba de él por ser un niño. "Yo de pequeño no quería jugar al fútbol, yo quería ser como las niñas", explicó al hablar de aquellos primeros años.

Vaquerizo creció en el barrio madrileño de Vicálvaro junto a sus hermanos, Ángel y Marta, en el seno de una familia trabajadora. En aquel hogar, el respeto y la comunicación tuvieron un papel fundamental en su educación.

Su infancia estuvo lejos de los grandes lujos y muy vinculada a la vida cotidiana del barrio, los amigos y el colegio público. "Mi infancia fue jugar en la calle, ir al colegio público y tener amigos que todavía conservo. No necesito grandes lujos porque vengo de una familia currante", recordó.

Una etapa que guarda con especial cariño y que también está inevitablemente ligada a la figura de su hermano Ángel, fallecido en 2004 tras sufrir un accidente de tráfico. "Mi hermano era mi guía. En nuestra infancia él era el deportista, el guapo, el que me protegía".

Mario Vaquerizo en 'Pasapalabra'. Antena 3

Sus padres no solo aceptaron su forma de ser, sino que le permitieron desarrollar sus gustos y su identidad sin hacerle sentir diferente por ello. De hecho, esa es una de las cuestiones que el cantante recuerda con mayor cariño cuando echa la vista atrás. "Nunca me hicieron sentir raro", ha señalado sobre la actitud de sus progenitores.

Una experiencia que marcó su infancia y que le permitió crecer con la confianza de poder mostrarse tal y como era, sin tener que esconder sus preferencias para encajar.

Con el paso de los años, Mario Vaquerizo ha hecho de esa personalidad espontánea y alejada de las etiquetas una de sus señas de identidad. Una forma de entender la vida que, según sus propios recuerdos, comenzó a construir en casa, gracias a unos padres que le dieron espacio para ser él mismo.