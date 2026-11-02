El restaurante donde para a comer Kiko Rivera en Madrid: famoso por sus carnes y cachopos de ternera de 2 kilos

La gastronomía tradicional y las propuestas más actuales se dan la mano en Destino Raíz, un restaurante que ha encontrado en las carnes y los platos contundentes algunas de sus principales señas de identidad.

Entre sus visitantes se encuentra Kiko Rivera, que ha elegido este establecimiento para disfrutar de su oferta gastronómica, en la que destacan los chuletones, los cachopos de ternera y los tacos de costilla ibérica.

El local se encuentra en la Plaza del Sol, número 35, en Móstoles (Madrid). Desde allí, propone una experiencia que combina diferentes estilos culinarios y que busca reunir "lo mejor de la comida tradicional con las propuestas más innovadoras y vanguardistas del momento"

Una filosofía que se refleja en una carta variada, pensada tanto para quienes buscan platos clásicos como para los que prefieren probar combinaciones diferentes.

Uno de los grandes protagonistas de su oferta son los cachopos. El restaurante cuenta con distintas versiones elaboradas con carne de ternera: una rellena de jamón ibérico y cinco tipos de queso y otra con cecina leonesa de buey y también una selección de quesos.

Ambos se sirven acompañados de patatas fritas y pimientos de Padrón. Además, figuran en la carta en formatos de aproximadamente un kilo y en versiones XXL, pensadas para compartir.

Los amantes de la carne también pueden encontrar otras opciones de peso, como el chuletón de vaca, con 30 días de maduración, o el tomahawk, con 21 días.

A esta selección se suma el costillar de cerdo cocinado a baja temperatura y los tacos de costilla ibérica, que se sirven con lechuga, guacamole casero y germinados de rabanito.

Pero su carta no se limita a los platos de carne. Entre los entrantes aparecen las croquetas caseras de jamón o de chipirón, los calamares a la andaluza, las gyozas de pollo y verduras, los tequeños venezolanos y los huevos rotos con jamón o cecina.

También hay opciones más ligeras, como la ensalada de burrata con tomate, mango, aguacate y albahaca, además de diferentes tostas y propuestas para compartir.

Destino Raíz también cuenta con una zona de coctelería, donde combina clásicos versionados y creaciones de autor.

Su propuesta se completa con terraza, música, sesiones de DJ y una zona chill out, por lo que el espacio está concebido no solo para comer o cenar, sino también para alargar la visita y disfrutar de una copa.

Así, este restaurante de Móstoles reúne una carta amplia en la que conviven los sabores de siempre con elaboraciones de inspiración más moderna. Una combinación en la que los cachopos, los chuletones y las carnes tienen un papel protagonista.