Raphael, 83 años, sobre su infancia: "Mi padre era obrero andaluz y mi madre una ama de casa que partía el bacalao"

Raphael lleva décadas sobre los escenarios y se ha convertido en una de las voces más reconocibles de la música española. Sin embargo, antes de alcanzar el éxito, fue un niño que creció en una familia trabajadora, en la que sus padres desempeñaron un papel fundamental.

De ambos conserva recuerdos muy distintos, pero igualmente importantes en su forma de entender la vida.

El cantante ha hablado en diferentes ocasiones de sus orígenes y de la personalidad de sus progenitores. En Mi casa es la tuya, el programa de Bertín Osborne, recordó especialmente el carácter de su madre, una mujer a la que admiraba por su capacidad para sacar adelante a la familia.

Raphael Gtres

"De mi madre destaco la fortaleza. Ella partía el bacalao y sacaba donde no había", explicó.

Esa confianza también se trasladaba a la relación que mantenían. Raphael aseguró que desde pequeño asumió un papel protagonista en la organización de las cosas de casa, algo que su madre respaldaba.

"Yo siempre he sido el que organizaba las cosas, mi madre confiaba en mí para todo", confesó durante la entrevista con Bertín Osborne.

De su padre, en cambio, guarda la imagen de un hombre bondadoso y de origen humilde. "Mi padre era un santo, muy Séneca. Era un obrero andaluz con corazón de oro", recordó el artista, que siempre ha hablado con cariño de sus raíces familiares.

Raphael. Sara Fernández.

Una figura que contrasta con la fortaleza y el carácter resolutivo que atribuía a su madre, pero que también dejó una huella importante en su infancia.

En 2018, cuando recibió el título de Hijo Adoptivo de Madrid, Raphael volvió a mirar hacia aquellos primeros años y describió cómo era de niño. "Era un niño pequeño, redondito, insistente y absolutamente fascinado por lo que ocurría al otro lado de la puerta", contó entonces.

Una definición con la que evocaba su curiosidad y sus ganas de descubrir todo lo que sucedía a su alrededor.

Así recuerda el cantante una infancia marcada por el ejemplo de sus padres: un padre al que describía como un hombre de gran corazón y una madre fuerte, decidida y capaz de encontrar soluciones incluso en los momentos difíciles.

Dos personalidades que forman parte de los recuerdos más personales de uno de los artistas más longevos de la música española.