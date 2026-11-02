Mariano Rajoy, 71 años: "Me levanto a las siete menos cinco y hago cinta y elíptica. Me ducho y desayuno a las ocho"

Lejos del frenético ritmo que marcaba su agenda durante sus años en La Moncloa, la vida de Mariano Rajoy (71 años) sigue regida por una inquebrantable disciplina metódica.

Sin embargo, ahora esa estricta organización está completamente enfocada en su bienestar físico y mental.

El expresidente ha demostrado con creces que la jubilación de la primera línea política no es, ni mucho menos, sinónimo de sedentarismo.

Al contrario, ha adoptado una rutina digna de un atleta veterano que le permite mantenerse joven, ágil y con una energía incombustible.

Para Rajoy, aprovechar el día es una regla de oro. Su jornada arranca mucho antes de que las calles se llenen de tráfico.

"Me levanto a las siete menos cinco", confesó en una entrevista en El Programa de Ana Rosa, en el año 2015, durante su etapa como Presidente del Gobierno.

Mariano Rajoy, expresidente del Gobierno de España entre 2011 y 2018 Shutterstock

El político gallego activaba su metabolismo de inmediato con una sesión de cardio indoor en La Moncloa: "Hago todos los días deporte de siete a ocho menos cuarto. Aquí hago cinta y elíptica".

"Me ducho y a las ocho desayuno con los niños", admitía sobre esa etapa en La Moncloa.

Más recientemente, en una entrevista en El Hormiguero, Rajoy admitió que "se levanta muy pronto" y que "trata de hacer siete u ocho kilómetros todas las mañanas. También hago ejercicios de fuerza".

Esta combinación de máquinas es ideal a su edad, ya que le permite potenciar la capacidad cardiovascular y quemar calorías sin someter a sus articulaciones a un impacto agresivo.

Este ejercicio al aire libre no solo le ayuda a controlar el peso, sino que actúa como su mejor válvula de escape.

Si hay una imagen icónica de Rajoy en su faceta personal, es la de sus famosas marchas rápidas.

"Luego, los fines de semana que tengo libre entonces ya hago caminatas largas de una hora y media o dos", apuntó también.

Es un hábito que fraguó hace años y que no perdona. Suele salir a caminar a un ritmo muy exigente, cubriendo distancias que oscilan entre los 7 y 8 kilómetros diarios.

La rutina de Mariano Rajoy

El expresidente continuó detallando su rutina diaria: "Voy a la oficina, alguna que otra conferencia, algún acto del partido. Ahora mismo, me desempeño como registrador de la propiedad, mercantil y de bien muebles".

"Había más emociones fuertes como presidente. Estuve una parte importante de mi vida en política; he llegado al derecho ahora, y me gusta. La verdad que disfruto", añadió en la conversación con Pablo Motos.