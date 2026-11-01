Pedro Sánchez, 54 años: "Cobro 5.500 euros netos al mes y ahorro, no me quejo. Mi capricho es la bicicleta"

Tener coche oficial y residencia en La Moncloa no quita tener que mirar la cuenta corriente de vez en cuando.

En una charla distendida sin la rigidez de los platós de televisión, Pedro Sánchez ha desvelado la cifra exacta que percibe cada mes y cuál es el único capricho material al que no renuncia.

¿Ahorras dinero? La pregunta, lanzada a bocajarro en el pódcast Keep It Cutre, obligó al presidente del Gobierno a poner sus cuentas personales sobre la mesa.

A sus 54 años, Sánchez se despojó del corsé institucional para hablar con naturalidad de su economía doméstica, sus gastos privados y el lado más humano de su día a día al frente del Ejecutivo.

Al ser cuestionado sobre cómo gestiona sus finanzas teniendo cubiertos aspectos como la vivienda y los desplazamientos, Sánchez remitió al Portal de Transparencia para dar la cifra exacta.

"Ganas en torno a unos 5.500 euros netos al mes. Yo no me quejo", confesó entre sonrisas, reconociendo que esa situación le permite ahorrar parte de su nómina.

¿Y en qué se gasta el dinero el presidente? Lejos de lujos extravagantes, el jefe del Ejecutivo reveló cuál es su verdadera debilidad personal.

El sueldo de Sánchez

"A mí me gusta mucho la bici y me gusta mucho el deporte, así que algún caprichín me doy", explicó al detallar en qué invierte su saldo disponible cuando busca desconectar de la rutina política.

Esa afición sobre dos ruedas se suma a otro hábito diario indispensable para cuidar su salud mental ante la presión mediática.

Sánchez reveló que dedica media hora cada mañana a la meditación, una rutina que le sirve para mantener la serenidad y relativizar tanto las críticas como los momentos de éxito.

El presidente también sorprendió al explicar que las decisiones más trascendentes de su carrera no siempre nacen en gabinetes de crisis.

La convocatoria de elecciones generales, por ejemplo, se gestó en una comida familiar de domingo en cada de sus padres junto a su mujer.

Durante la charla no faltó el toque de humor sobre el ambiente digital y la cultura del meme, respondiendo a los insultos con su ya célebre frase: "Seré un perro, pero no tengo amo".

Además, cerró la entrevista recordando entre risas su llegada a La Moncloa tras la moción de censura, cuando encontró la mítica caja fuerte bajo una escalera totalmente vacía: "Mariano Rajoy no me dejó nada".