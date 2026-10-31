Karlos Arguiñano, 78 años, sobre su infancia: "En el colegio era muy mal estudiante, me decían que no iba a ser nada y que no valía"

La simpatía y el sentido del humor son dos de las señas de identidad de Karlos Arguiñano. Desde hace décadas, el cocinero ha conseguido entrar en los hogares españoles gracias a sus recetas, sus bromas y su naturalidad frente a las cámaras.

Sin embargo, detrás de esa personalidad alegre guarda recuerdos de una infancia mucho más complicada, especialmente de su paso por el colegio.

A sus 78 años, Arguiñano ha hablado abiertamente de las dificultades que atravesó durante su etapa estudiantil. Lejos de conservar un recuerdo agradable de aquellos años, el cocinero reconoce que sufrió por la forma en la que algunos adultos de su entorno lo trataron debido a sus problemas con los estudios.

Karlos Arguiñano en 'La cocina abierta de Karlos Arguiñano'. Cocina Abierta

"Tengo un recuerdo muy duro de mi etapa estudiantil. A mí me trataron muy mal por ser mal estudiante, me trataron muy mal en todas partes. Los frailes, las monjas, parientes, vecinos...", ha contado.

Las críticas, según recuerda, no se limitaban a sus resultados académicos. Cuando todavía era un niño, tuvo que escuchar comentarios que cuestionaban su futuro y sus capacidades. "Tú nunca serás nada, no vas a valer para nada", eran algunas de las frases que recibía.

"Cuando tú eres un niño de 10-11 años cómo te pueden estar amenazándote con que no vas a ser nada", ha reflexionado sobre el impacto que tuvieron aquellos mensajes. El cocinero recuerda que llegó a sentirse incomprendido y sin el apoyo que necesitaba en una etapa tan importante de su vida.

Uno de los episodios que más le marcaron ocurrió cuando tenía 14 años. De camino a casa después de clase, no pudo contener las lágrimas mientras daba vueltas a todo lo que estaba viviendo.

#arguiñano #educacion #saludmental #infancia ♬ sonido original - COLISEVM @forocoliseum "Tengo un recuerdo muy duro de mi etapa estudiantil, lo pasé muy mal." Karlos Arguiñano ha recordado en diversas ocasiones su etapa estudiantil como un periodo especialmente difícil de su vida. Durante aquellos años, tuvo que enfrentarse a comentarios desalentadores por parte de algunos profesores, quienes cuestionaban su valía personal y profesional, llegando incluso a afirmar que no llegaría a ser nada en el futuro. Estas experiencias marcaron profundamente su juventud. #karlosarguiñano

"A los 14 años iba de clase para casa y me salieron unas lágrimas porque yo solo iba pensando: 'seguro que no soy normal y qué mal lo estoy pasando'. La gente no me entiende", ha relatado.

Durante aquellos años llegó a sentir mucha soledad, convencido de que no encontraba comprensión en las personas que le rodeaban. "No encuentro cariño por ningún lado, todo el mundo machaque", ha recordado.

Con el paso del tiempo, Arguiñano logró encontrar su propio camino lejos de las expectativas que otros habían depositado sobre él. Su trayectoria profesional acabaría convirtiéndolo en uno de los rostros más populares de la gastronomía española, muy lejos de aquel futuro que algunos llegaron a augurarle cuando todavía era un estudiante.