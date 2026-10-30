Isabel Díaz Ayuso, 48 años: "Me levanto a las seis de la mañana, me tomo un café y un zumo, me peso en la báscula y a la ducha"

Isabel Díaz Ayuso tiene una agenda marcada por los compromisos institucionales, las reuniones y la actualidad política. Sin embargo, antes de afrontar cada jornada, la presidenta de la Comunidad de Madrid mantiene una rutina matinal que comienza cuando todavía es de noche.

Madrugar, tomar café y ponerse al día con las noticias son algunos de los hábitos que forman parte de sus primeras horas del día.

En una conversación con el pódcast de Vicky Martín Berrocal, la dirigente madrileña desveló cómo organiza el comienzo de sus jornadas y por qué aprovecha especialmente ese tramo de la mañana.

Ayuso. Javier Lizón EFE

"Me levanto a las 6 de la mañana y las dos primeras horas ya estoy trabajando, son las que me cunden más. Tengo una inspiración absoluta", aseguró en el espacio.

Su ritual comienza con uno de los gestos más cotidianos: prepararse un café. "Lo primero que hago al levantarme es ir directa con el dedo a la Nespresso para hacer café. Luego me peso todos los días y ya me pongo la radio y me voy a la ducha", contó.

El café ocupa un lugar protagonista en ese momento del día, aunque el desayuno ideal de Ayuso también incluye otros elementos. En declaraciones a El Debate, la presidenta madrileña habló de cómo sería para ella la primera comida de la jornada si pudiera disfrutarla sin prisas.

"El desayuno perfecto es el que tienes tiempo, hay dulce y salado, un buen café con un zumo y la prensa al lado", expresó.

Ayuso Cedida

La imagen que dibujan sus palabras es la de una mañana tranquila, con tiempo para desayunar y leer las noticias, frente al ritmo acelerado que suele acompañar su actividad política.

No obstante, la propia Ayuso ha explicado que las primeras horas del día son especialmente productivas para ella, hasta el punto de reservarlas para avanzar en su trabajo antes de que se acumule el resto de compromisos.

Así, entre el café recién hecho, la radio y la ducha, la presidenta comienza una jornada en la que el trabajo ocupa buena parte de su tiempo. Una rutina temprana con la que, según ha contado, consigue aprovechar al máximo las horas en las que siente que su inspiración está en su punto más alto.