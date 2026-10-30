David Bustamante, 44 años, sobre sus propiedades: "Fui albañil y con mi primer sueldo compré una casa para mis padres"

El éxito puede cambiar la vida de una persona, pero para David Bustamante hay algo que ha permanecido intacto desde sus comienzos: el vínculo con su familia.

Antes de convertirse en uno de los artistas más conocidos surgidos de Operación Triunfo, el cantante cántabro trabajaba en la construcción y tenía una prioridad muy clara: ayudar a sus padres, que habían dedicado buena parte de su vida a sacar adelante a sus hijos.

En la segunda parte de sus memorias, el artista ha echado la vista atrás para recordar cómo gestionó sus primeros ingresos. Su primer sueldo llegó cuando todavía trabajaba en la construcción y, aunque no era una cantidad elevada, decidió destinarlo a un regalo muy especial.

bustamante Cedida

"Con mi primer trabajo en la construcción gané 80.000 pesetas y me gasté 90.000 en una pulsera para mi madre", revela.

Aquel gesto también refleja cómo era su relación con el dinero en sus primeros años de independencia económica. El propio Bustamante reconoce que no siempre fue especialmente cuidadoso a la hora de administrar lo que ganaba. "Era un pésimo economista. Ya debía 10.000 para el mes siguiente", admite.

Su situación cambió con su paso por Operación Triunfo, el concurso musical que le dio una enorme popularidad y abrió las puertas de la industria discográfica. Con los primeros ingresos derivados de aquella nueva etapa profesional, Bustamante quiso devolver a sus padres parte de todo lo que habían hecho por él.

"Con mi primer sueldo de Operación Triunfo les compré una casa a mis padres", cuenta el cantante. Una decisión que iba mucho más allá de una adquisición material: suponía ofrecerles una mayor tranquilidad después de años de esfuerzo para mantener a la familia.

David Bustamante Gtres

Bustamante, que es el mayor de tres hermanos, siempre ha destacado el papel que sus padres desempeñaron en su vida. "Soy el mayor de tres hermanos y cuido mucho de ellos porque se han matado trabajando para nosotros", explicó.

Así, antes de consolidar su carrera musical y construir su patrimonio, el artista ya tenía claro qué quería hacer con el dinero que ganaba: compartirlo con las personas que habían estado a su lado desde el principio.

Desde aquella pulsera que compró con un sueldo que ni siquiera le alcanzaba hasta la casa que regaló a sus padres tras triunfar en televisión, sus recuerdos muestran una faceta especialmente personal de su relación con el dinero.