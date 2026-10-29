El refugio de Esperanza Aguirre y Fernando Ramírez de Haro en Madrid: una casa-palacio del siglo XVIII con biblioteca

Lejos del ritmo de la política y de la exposición pública, hay lugares que invitan a bajar el ritmo y refugiarse en la historia. Para Esperanza Aguirre y su marido, Fernando Ramírez de Haro y Valdés, uno de esos espacios está ligado al Palacio del Conde de Bornos, una construcción histórica del siglo XVIII que evoca el pasado aristocrático y conserva el encanto de las antiguas residencias señoriales.

Su arquitectura y sus estancias, entre ellas la biblioteca, remiten a una forma de entender el hogar en la que los libros, la historia y el patrimonio tienen un papel protagonista.

Más que una vivienda convencional, una casa-palacio representa un espacio marcado por el paso de distintas generaciones y por una personalidad propia, alejada de la uniformidad de las construcciones modernas.

Esperanza Aguirre y Fernando Ramírez de Haro y Valdés Gtres

El palacio se encuentra en la calle Jesús del Valle, en el barrio madrileño de Malasaña, una ubicación que contrasta con el carácter señorial del edificio.

Su construcción se remonta a mediados del siglo XVIII y conserva elementos propios de las residencias nobiliarias de la época, como una gran portada de entrada, balcones en la planta principal y rejería de forja en las ventanas.

La propiedad pertenece a Fernando Ramírez de Haro y Valdés, XVI conde de Bornos, con quien Esperanza Aguirre contrajo matrimonio en 1974. El inmueble ha sido el hogar familiar durante décadas y también acogió a Beatriz Valdés, madre del conde, hasta su fallecimiento en 2019.

En el interior, la decoración mantiene ese aire clásico que caracteriza a las antiguas casas señoriales. Los salones reúnen muebles tradicionales, lámparas, obras de arte y recuerdos familiares, mientras que las librerías repletas de volúmenes aportan a las estancias una dimensión cultural.

Esperanza Aguirre y Fernando Ramírez de Haro y Valdés Gtres

La biblioteca encaja así en una vivienda en la que conviven los objetos personales y la historia familiar.

Aunque su función principal sigue siendo residencial, el palacio también ha abierto sus puertas en determinadas ocasiones para acoger encuentros vinculados a la cultura, la moda y la empresa.

Desde 2023, sus espacios se han utilizado para eventos selectos, una actividad que permite mostrar parte de este patrimonio sin renunciar a su carácter privado.

De este modo, el Palacio del Conde de Bornos combina dos dimensiones: la de una residencia familiar en pleno centro de Madrid y la de un edificio histórico que conserva la huella de otra época.

Tras su fachada del siglo XVIII, el matrimonio encuentra un hogar rodeado de historia, libros y arte, en contraste con el bullicio de las calles de Malasaña.