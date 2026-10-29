Marcos Llorente, 31 años, sobre sus propiedades: "Suelo invertir en cosas que son de mi estilo de vida. De joven me gastaba el dinero en relojes"

Marcos Llorente no solo ha encontrado en el fútbol una fuente de ingresos, sino también una oportunidad para desarrollar sus propios gustos y aficiones.

El jugador del Atlético de Madrid ha mostrado en más de una ocasión su interés por el mundo de la alimentación, el bienestar y los negocios, una faceta que convive con su carrera deportiva. Entre sus caprichos, uno ha ido ganando protagonismo con el paso de los años: el vino.

El futbolista ha reconocido que sus prioridades a la hora de gastar dinero han cambiado con la edad. Si antes destinaba parte de sus ingresos a comprar relojes, ahora prefiere invertir en una afición que, además de disfrutar, puede convertir en una colección.

Marcos Llorente Atlético de Madrid

Así lo explicó en El Partidazo de COPE, con Juanma Castaño, al comparar sus antiguas compras con su pasión actual.

“No, antes, por ejemplo, cuando era joven me gastaba el dinero en relojes y ahora, como no te los puedes poner por la calle, pues… Pues el vino por lo menos no me puede cascar una colleja y quitármelo”, bromeó durante la entrevista.

Marcos Llorente: “Antes gastaba en relojes, pero como ahora no te los puedes poner por la calle, pues con el vino no pueden cascarme una colleja y quitármelo”. https://t.co/xQE3eA56eY — Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) October 9, 2025

Y añadió: “Entonces, ahora sí que es verdad que… Bueno, antes me gastaba el capricho en relojes, pues ahora mi capricho es el vino”. Una afición que ha ido más allá de comprar alguna botella para ocasiones especiales.

"Suelo invertir en cosas que son de mi estilo de vida. Ya que tengo la oportunidad de invertir en lo que quiera, me gusta hacerlo en cosas en las que yo pueda aportar algo más allá del dinero", apuntó en un acto de Miwi, la marca de kombucha en la que ha decidido invertir.

"Estos negocios son algo de mi día a día y creo ciegamente en ellos. Hace mucho tiempo que bebo kombucha y cuando me surgió este proyecto, me encantó", añadió también.

Su interés por esta bebida también se refleja en su propia casa. Llorente cuenta con una bodega subterránea en su vivienda de La Finca, en Madrid, donde guarda una colección de botellas de gran valor. Entre ellas destaca un Romanée-Conti de 1995, por el que llegó a pagar alrededor de 22.000 euros, según explicó en una entrevista.

Pero el vino no es el único ámbito en el que el jugador ha decidido destinar parte de sus ingresos. En los últimos años, Llorente ha construido una red de negocios vinculados a la alimentación, las bebidas y el bienestar, sectores que encajan con su particular filosofía de vida.

Uno de sus proyectos más conocidos es Naked & Sated, la cadena de restaurantes de comida saludable que impulsó en 2019 junto al exfutbolista Ibai Gómez, el chef Roberto Bosquet y el empresario Marino Cid. La propuesta apuesta por una gastronomía que limita los azúcares refinados y los productos ultraprocesados.

La compañía ha recibido nuevas aportaciones de capital para reforzar su actividad y sostener sus planes de expansión, aunque ha registrado pérdidas en sus últimos ejercicios.