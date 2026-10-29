Gabriel Rufián, 44 años: "Me levanto a las 6:30 y ando una hora por cuestas, pero luego no compensa porque como mucho"

Mantenerse en forma no siempre es sencillo, especialmente cuando el ejercicio convive con una gran afición por la comida.

Gabriel Rufián ha hablado en más de una ocasión de esa particular relación entre la actividad física y su apetito, reconociendo que, pese a sus esfuerzos por mantenerse activo, le cuesta compensar todo lo que come.

El político no ha ocultado que disfruta especialmente de la comida y que el pan es una de sus debilidades. Así se lo confesó a Thais Villas en El Intermedio, donde habló con humor de sus hábitos alimenticios y de las dificultades que encuentra para controlar su peso.

Rufian Cedida

"Como mucho, sobre todo soy muy panero. Me pongo como un tonel", reconoció durante la conversación.

Rufián también explicó que intenta mantenerse en movimiento a través del ejercicio físico. "Corro una hora por cuestas, me machaco mucho y no me compensa porque jalo como un animal", asegura dejando claro que el esfuerzo que realiza no siempre se traduce en los resultados que le gustaría conseguir.

Su apetito es tal que incluso se imagina comiendo grandes cantidades en una sola comida. "Yo me puedo comer un pollo entero asado", bromea a la periodista. Aunque sí que es verdad que admite que "me encantaría comer menos, o poder comer y no engordar".

Entre sus rutinas para mantenerse activo destaca una cita semanal que tiene con un amigo a primera hora de la mañana. "Cada lunes quedo a las 6:30 con un amigo para caminar dos horas y media", explicó en una entrevista para La Razón.

Una costumbre que demuestra su compromiso con el ejercicio, aunque él mismo reconoce que controlar lo que come sigue siendo una asignatura pendiente.

Cuando debe mantenerse en forma, el político prefiere optar por el ejercicio al aire libre acompañado de un amigo más que encerrarse en un gimnasio lleno de gente y máquinas. Aunque hace unos años le vieron en un centro deportivo, él aseguró que solo lo utilizó "para ducharse".

"Mi amigo sí que está apuntado a ese gimnasio y le he pedido dos veces, porque después tengo la reunión del partido de Grupo, que me deje ducharme, porque no tengo otra forma de hacerlo", confiesa al medio citado.

"Me han visto estar allí, pero juro que no estoy apuntado y lo único que hago es ducharme. Lo malo es que ya no voy a poder hacerlo", relata sobre la confusión de verle por ahí.