Marcelo, 38 años, sobre sus propiedades: "Estuve 16 años en Madrid y tengo inversiones e inmuebles, vivo muy bien"

Marcelo Vieira ha construido una larga trayectoria en el fútbol profesional que le ha permitido acumular una importante fortuna.

El brasileño, que pasó 16 temporadas en el Real Madrid, ha sabido aprovechar los ingresos de su carrera deportiva para diversificar sus negocios y apostar por nuevas inversiones, especialmente en el sector inmobiliario y en la gestión de clubes de fútbol.

Ahora, a sus 38 años, el exfutbolista ha hablado abiertamente sobre su situación económica en La Revuelta, donde ha reconocido que disfruta de una vida acomodada gracias al trabajo de todos estos años.

Marcelo celebrando un gol EFE

"Vivo muy bien, soy un afortunado", confesó durante su entrevista con David Broncano cuando le hizo las dos clásicas preguntas del programa.

El brasileño también explicó algunos de los motivos que le han permitido alcanzar esa estabilidad. "He estado 16 años en el Real Madrid, soy un dueño de un club de fútbol en Brasil, tengo inversiones, inmuebles", señaló.

Su carrera en el Real Madrid, donde jugó desde 2007 hasta 2022, fue una de las principales fuentes de ingresos de la trayectoria.

Durante esos años se convirtió en uno de los laterales izquierdos más reconocidos del fútbol mundial y conquistó numerosos títulos, entre ellos varias Champions League. Una etapa que le permitió sentar las bases de su patrimonio y comenzar a explorar otras oportunidades empresariales.

Marcelo Cedida

Una de sus principales apuestas es Group Doze, también conocido como DOCE, un holding creado para gestionar e invertir en clubes de fútbol. Entre sus proyectos destaca el Azuriz Futebol Clube, fundado en 2017 en el estado brasileño de Paraná y orientado al desarrollo de jóvenes talentos.

Su actividad empresarial también se ha extendido a Europa con la adquisición del CD Mafra, equipo portugués que ha competido en la segunda división lusa.

El sector inmobiliario es otra de las áreas en las que Marcelo ha diversificado sus inversiones. El exjugador figura como administrador único de las sociedades Belluly y Borsen Trade, vinculadas a la promoción inmobiliaria y con sede en la calle Francisco Silvela de Madrid.

De esta manera, el brasileño ha ampliado sus fuentes de ingresos más allá del fútbol y ha apostado por negocios que pueden mantener su actividad una vez terminada su carrera deportiva.

Marcelo Cedida

Pese a su situación económica, Marcelo ha dejado claro que no quiere que sus hijos crezcan pensando que el dinero está garantizado.

El futbolista considera importante transmitirles el valor del esfuerzo y la responsabilidad personal, independientemente de las comodidades que puedan disfrutar gracias al patrimonio familiar. "Enseño a mis hijos que tienen que trabajar y hacer sus cosas", asegura en la entrevista.