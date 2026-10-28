Jorge Javier, 56 años, sobre su patrimonio: "A los 27 me compré un piso, supongo que soy rico. Es mentalidad de rentabilidad"

Jorge Javier Vázquez no suele hablar de cifras exactas cuando se le pregunta por su patrimonio, pero sí ha explicado qué lugar ocupa el dinero en su vida.

En una entrevista publicada en EL ESPAÑOL en enero de 2022, el presentador reconoció que se considera rico, aunque puso un límite: "Supongo que sí. Pero no multimillonario".

Para él, la clave está en haber alcanzado una tranquilidad que no conoció en su familia. "Soy la primera persona de mi familia a la que le ha ido bien", contó.

También dejó claro que no partió de una fortuna heredada: "Todo me lo he tenido que currar yo".

Su seguridad económica dependía de saber si podía dejar de trabajar si la televisión fallaba. Su respuesta fue afirmativa, aunque con matices.

Tendría que ajustar algunos gastos, explicó, pero su situación personal (soltero y sin hijos) le permitiría vivir sin trabajar.

Llegar a esa independencia a los 51 años le parecía un motivo suficiente para celebrar.

Jorge Javier Vázquez, presentador de 'Supervivientes 2026'. Mediaset España

La vivienda ocupa un lugar importante en su relación con el dinero. Vázquez contó que compró su primer piso con 27 años, durante una estancia en Marbella con Carmen Rigalt y su amigo Fernando Quintela.

Este último le dibujó la distribución en la arena de la playa. Después, el presentador viajó con su madre desde Badalona para visitar la vivienda y terminó comprándola.

"A mí me cuesta más comprarme un CD que un piso. Tengo mentalidad de rentabilidad", apuntó.

Para él, adquirir una vivienda no era tirar el dinero, sino destinarlo a algo que consideraba una inversión. Aun así, no detalló el precio de aquella compra ni el valor de sus propiedades.

El patrimonio de Jorge Javier

El reportaje describía entonces su casa de La Florida, en Madrid, con piscina, piano de cola y una decoración llamativa.

La estampa sugería holgura económica, pero no ofrecía una tasación ni una cifra verificable de patrimonio neto.

También habló de su manera de gastar. Se definió como una persona austera y ahorradora, hasta que su expareja le enseñó a disfrutar más del dinero.

"Hay que gastar, gastar y no tener mala conciencia por gastar", defendió.

En la actualidad, Jorge Javier continúa siendo uno de los rostros habituales de Telecinco. Compagina las tardes de El diario de Jorge con su presencia al frente de Supervivientes All Stars.

Entre otras cosas, mostró su apoyo a la acampada en Sol originada tras el desahucio de Maricarmen: "Estoy a favor, absolutamente. Y no solo eso, sino que además estoy a favor de la huelga general. Si hay huelga general, aquí hay uno que la cumple".

También se pronunció a favor de subir impuestos: "Los subiría siempre y cuando se apretara muchísimo más, que no se aprieta nada, a las multinacionales, a las grandísimas empresas y a todos estos grupos que, al final, tienen una ingeniería fiscal montada para ganar muy poco".