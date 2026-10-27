El restaurante donde para a comer Ferran Adrià en Madrid: cocina artesanal especializada en carnes y pescados a la brasa

Comer bien sin renunciar a un producto de calidad es uno de los grandes placeres gastronómicos, aunque encontrar una buena relación calidad-precio no siempre resulta sencillo.

Incluso para los paladares más exigentes, elegir un restaurante donde disfrutar de una buena comida sin que la cuenta se dispare puede convertirse en todo un reto.

Ferran Adrià, uno de los cocineros españoles más reconocidos internacionalmente, ha compartido algunas de sus recomendaciones en una entrevista concedida a la Cadena Ser.

Ferran Adrià. Gtres

Se trata de Ultramarinos Marín, un restaurante que destaca por su apuesta por el producto y por una propuesta gastronómica en la que las carnes y los pescados a la brasa tienen un papel protagonista.

El chef lo menciona como una opción para quienes buscan disfrutar de buenos ingredientes sin necesidad de afrontar siempre una cuenta elevada, aunque matiza que el presupuesto depende de lo que se pida.

"Si vas a comer productos del mar de calidad por el precio de 30 euros es difícil. Pero hay un sitio que a mí me encanta, Ultramarinos Marín, en el que, si vas con la caña, igual te gastas 30 euros. Pero bueno, si vas a disfrutar ya serían 50 o 55 euros. Hay que entender que los productos cuestan dinero", explicó en la entrevista.

La filosofía de Ultramarinos Marín gira en torno al respeto por los ingredientes y a una cocina sin artificios innecesarios. El propio establecimiento define su propuesta como "una cocina honesta y artesanal, de producto bien tratado usando técnicas sencillas", proponen en su página.

Las brasas son uno de los elementos que permiten sacar partido a carnes y pescados, potenciando su sabor sin necesidad de elaboraciones excesivamente complejas. A ello se suman las salsas y los acompañamientos, que complementan una oferta pensada para dar protagonismo al producto.

La recomendación de Adrià invita a reflexionar sobre el valor de la gastronomía más allá de la cifra final. Los productos de calidad tienen un coste y su preparación requiere trabajo, conocimiento y atención.

Por eso, el precio de una comida no depende únicamente de la cantidad de platos que llegan a la mesa, sino también de la materia prima y de cómo se trabaja en cocina.

Con su apuesta por carnes y pescados, Ultramarinos Marín se presenta como una opción para quienes buscan disfrutar del producto original. El restaurante original se encuentra en el número 187 de la calle de Balmes, en Barcelona.