El refugio de Pedro Sánchez y Begoña Gómez en Toledo: una finca de 6.864 hectáreas en un pueblo de 5.787 habitantes

En medio de una agenda política marcada por las reuniones, los viajes y la presión constante de la actualidad, Pedro Sánchez también encuentra momentos para alejarse del ruido y refugiarse en plena naturaleza, junto a su mujer Begoña Gómez.

Lejos de los focos y del ritmo frenético de La Moncloa, hay un enclave en los Montes de Toledo que destaca por su extensión, sus paisajes arbolados y la presencia de ciervos: el Coto Nacional de los Quintos de Mora, una enorme finca pública situada en el término municipal de Los Yébenes con una población de 5787 habitantes.

Rodeado de árboles y alejado de los grandes núcleos urbanos, este enclave de los Montes de Toledo constituye un entorno singular dentro del patrimonio natural de Castilla-La Mancha.

Comparecencia de Pedro Sánchez J.J. Guillén Agencia EFE

Sus caminos atraviesan un paisaje mediterráneo en el que conviven encinas, alcornoques y otras especies propias del monte, además de una fauna silvestre que encuentra aquí un espacio privilegiado.

Los ciervos son, precisamente, uno de los grandes atractivos de la finca. Su presencia forma parte de la identidad de Quintos de Mora, un territorio especialmente vinculado a la conservación y la gestión de la fauna.

Durante determinadas épocas del año, los sonidos de la berrea convierten el bosque en un escenario natural muy característico de esta zona de la provincia de Toledo.

Enclave ligado a la actividad constitucional

La finca también ha adquirido notoriedad por su relación con la vida política española. Su entorno reservado y su ubicación en plena naturaleza la han convertido en un lugar asociado a encuentros y estancias de responsables institucionales, entre ellos el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El líder del PSOE ya eligió este enclave en agosto de 2018 para reunirse con sus ministros y preparar el nuevo curso político.

Pedro Sánchez, con todos sus ministros, en Quintos de Mora Secretaría de Estado de Comunicación

Más allá de esa dimensión pública, el enclave destaca por su extensión y por el paisaje que conserva.

Quintos de Mora representa una de esas escapadas en las que el principal atractivo es precisamente la ausencia de estímulos urbanos. Un espacio de bosque, fauna y caminos que permite descubrir otra cara de Toledo, lejos de sus monumentos más conocidos y de las rutas turísticas habituales.

Así, entre sus paisajes arbolados, la presencia de fauna salvaje y su historia ligada a encuentros institucionales, Quintos de Mora se ha convertido en un lugar reconocible dentro de los Montes de Toledo. Su carácter público y su entorno natural lo distinguen de las fincas privadas que también salpican esta zona de la provincia.