Page, 58 años, sobre su infancia: "Vivía en un bajo sin saber lo que era un segundo piso. Crecí en una familia muy humilde"

Antes de convertirse en una de las figuras más reconocibles de la política de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page fue un niño que creció en un entorno familiar humilde, muy lejos de los privilegios que a menudo se asocian con las responsabilidades públicas.

Una infancia marcada por las dificultades económicas, pero también por la libertad de jugar en la calle y por las enseñanzas de unos padres que le inculcaron la importancia del esfuerzo.

El presidente autonómico ha recordado algunos de aquellos años en Las cosas de mi vida, de CMM Media, donde echó la vista atrás para hablar de sus orígenes y de las condiciones en las que se crio. "Crecí en una familia muy humilde", reconoce al rememorar esta etapa.

Emiliano García-Page. Gtres

Su vivienda también refleja aquella realidad. García-Page explicó que siempre había vivido en un bajo en Toledo, hasta el punto de que desconocía cómo era residir en una planta superior. "Siempre he vivido en un bajo en Toledo y no sabía lo que era un segundo piso", confiesa.

Las dificultades económicas llegaron incluso a la alimentación. En el programa La Azotea de TRECE, el político recordó una de las situaciones que más le marcaron de aquellos años.

"Yo sé lo que era no tener carne en casa y el único que la comía era mi padre porque estaba enfermo. Esto era porque no había producción", recordó en el espacio.

En casa, su madre se ocupaba de las tareas domésticas y de la educación de sus hijos, a quienes transmitió una idea que García-Page ha mantenido presente con el paso del tiempo. "Mi madre se dedicó a la casa, pero nos transmitió que teníamos que trabajar y hacer el bien".

Pese a las dificultades, recuerda momentos felices de su niñez. "Recuerdo mi infancia en la calle con libertad absoluta", apunta refiriéndose a su pueblo San Román de los Montes, de donde es originaria su madre.

Allí mantiene un vínculo con sus raíces familiares y con una forma de vida marcada por el contacto con el entorno.

Emiliano García Page. EFE

Otro de los aspectos que definen su infancia fue la estrecha relación con su hermano gemelo. Ambos estaban tan unidos que incluso estaban enfermos a la misma vez. "Estaba muy pegado a mi gemelo, era muy habitual que si uno cogía la gripe el otro también", relató.

Además, de su niñez recuerda aquellos viajes en familia. "Me bañé por primera vez en el mar a los 15 años, en Cullera. Vi el mar por primera vez en Vigo", confiesa.