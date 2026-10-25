Alaska, 63 años, sobre su infancia: "Yo comía porquerías y cuando llegué a España en el 73 lloraba mucho con la comida"

Alaska recuerda su infancia en México como una etapa feliz, aunque su llegada a España supuso un cambio radical en su vida. La cantante, cuyo nombre real es Olvido Gara, tenía 10 años cuando se mudó en 1973.

La adaptación no fue sencilla y uno de los aspectos que más le costó fue acostumbrarse a la comida del colegio. Así lo contó en el pódcast A solas con, presentado por Vicky Martín Berrocal, donde habló de su relación con la alimentación y de cómo la entiende "como una adicción".

"En mi infancia en México comía solo porquerías y cuando llegué al colegio en España lloraba con la comida", confesó la artista. Según explicó, esta etapa continúa condicionando sus hábitos hoy en día.

Mario Vaquerizo y Alaska. GTRES.

Durante la entrevista, Vicky Martín Berrocal preguntó a la cantante por su relación con la comida. Alaska reconoció que siente una especial predilección por los productos ricos en hidratos de carbono y grasas.

"Hidratos de carbono: pasta, patatas, palomitas. Cuanto más hidrato y más grasa, más feliz", explicó.

La artista describió cómo la presencia de estos alimentos podía llegar a ocupar sus pensamientos incluso cuando intenta evitarlos.

"Mi relación con la comida la entiendo como una adicción; si hubiera una mesa con patatitas, una parte de mi cerebro estaría pensando todo el tiempo en ello", señaló. Por eso, aseguró que necesitaba controlar constantemente sus impulsos para no comer determinados productos.

La infancia de Alaska

La relación con la comida no fue el único aspecto de su infancia que recordó Alaska. La cantante explicó que fue muy feliz durante sus primeros años en México, pero que el traslado a España cambió por completo su entorno cuando todavía era una niña.

"Fui una niña muy feliz en México. Cuando llegué a España con 10 años en el 73 fue un cambio disruptivo", recordó. Sin embargo, también considera que aquella experiencia influyó en su trayectoria musical.

La artista también atribuyó parte de su libertad personal a la educación recibida en casa.

Según explicó, tanto su madre como su abuela fueron mujeres libres y su familia nunca le transmitió que, por ser mujer, tuviera menos posibilidades que los demás.

Su relación con Mario

En la conversación con Vicky Martín Berrocal, Alaska abordó asimismo el papel del dinero en su familia. "La independencia económica es la base de la libertad de una mujer dentro de una pareja y de un hombre", señaló.

La cantante también dedicó tiempo a defender que las relaciones duraderas requieren dedicación.

Tras más de dos décadas junto a Mario Vaquerizo, afirmó que "una pareja, igual que una amistad, hay que trabajarla", y destacó la importancia de mantener la conexión y las ganas de seguir compartiendo la vida.