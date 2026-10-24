Carmen Machi, 63 años, sobre su infancia: "Era una niña rara y delgada, estuve hasta los 7 años sin comer porque me daba asco"
La intérprete asegura que solo se alimentaba a base de zumos de naranja e hígado de bacalao.
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Carmen Machi es una de las actrices más reconocidas del panorama español. Su talento para la comedia, su naturalidad y su capacidad para dar vida a personajes de todo tipo la han convertido en una intérprete imprescindible.
Sin embargo, detrás de esa personalidad que tantas veces ha conquistado al público, se esconde una infancia marcada por una circunstancia que preocupó a su familia: durante los primeros años de vida, apenas comía.
La actriz, que ha construido una extensa trayectoria profesional a base de trabajo y versatilidad, ha recordado en distintas ocasiones cómo era de pequeña y las dificultades que vivió en aquella época.
Lejos de ser una niña con un apetito voraz, Machi tenía una relación complicada con la comida, hasta el punto en que alimentarse se convirtió en un problema para ella y en una preocupación para su entorno más cercano.
"Era una niña rara, no comía", reveló en El Hormiguero al rememorar aquellos primeros años. Una confesión con la que ha descrito una parte de su infancia que estuvo condicionada por su rechazo a los alimentos y por una delgadez que no pasaba desapercibida.
La propia intérprete ha reconocido que no se trataba simplemente de que determinados platos le gustaran más o menos, sino de una sensación de rechazo que le impedía comer con normalidad.
"Estuve sin comer hasta que tuve 7 años, solo tomaba zumos de naranja e inyecciones de hígado de bacalao", ha contado en el programa de Pablo Motos. Así resumía una etapa en la que su alimentación se reducía a muy pocas cosas.
La actriz ha explicado que la comida le provocaba una sensación de repulsión que le impedía ingerirla. "Yo no comía, me daba asco", ha recordado al hablar de aquella dificultad. Una situación que se prolongó durante sus primeros años de vida y que hizo que su aspecto físico llamara la atención.
"Era una niña tímida y muy delgada. A mi madre le daba vergüenza sacarme a la calle", ha confesado. Con estas palabras, Machi ha evocado cómo su fragilidad física se convirtió en una de las características más visibles de su infancia.
Su delgadez y su timidez hacían que no pasara inadvertida, aunque ella no pudiera comprender entonces la preocupación que despertaba en su familia.
Estas declaraciones permiten asomarse a una faceta desconocida de la intérprete que, con el paso de los años, se ha caracterizado por su desparpajo y por una presencia escénica capaz de llenar la pantalla.