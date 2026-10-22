Ya es oficial: la mejor película de ciencia ficción y thriller de 2 horas ya está disponible en Netflix

Una tormenta, una misteriosa conexión entre dos épocas y una decisión capaz de cambiar por completo el presente. Con estos ingredientes se construye Durante la tormenta, el thriller español de ciencia ficción dirigido por Oriol Paulo que juega con los viajes en el tiempo y las consecuencias de alterar el pasado.

La película, estrenada en 2018, tiene una duración de 2 horas y 8 minutos y está protagonizada por Adriana Ugarte, Chino Darín y Javier Gutiérrez. La historia comienza cuando una anomalía temporal permite que dos momentos separados por 25 años lleguen a conectarse.

La protagonista es Vera, una mujer que acaba de mudarse con su marido y su hija a una nueva casa. Una noche, durante una fuerte tormenta eléctrica, descubre que existe una extraña conexión con el pasado.

En 1989, un niño llamado Nico vive precisamente en esa misma casa. El joven presencia un acontecimiento que cambiará su vida y, décadas después, Vera consigue comunicarse con él a través de una televisión y una cámara que quedaron conectadas por aquella anomalía temporal.

Vera decide intervenir para intentar salvar al niño. Sin embargo, lo que inicialmente parece un acto de solidaridad acaba teniendo unas consecuencias completamente inesperadas.

Cuando despierta al día siguiente, descubre que su realidad ha cambiado. La vida que conocía ya no existe de la misma manera y, entre las consecuencias de su decisión, está la desaparición de su propia hija.

A partir de ese momento comienza una carrera contrarreloj. Vera tiene que averiguar qué ocurrió y cómo puede recuperar la vida que recuerda. Para conseguirlo deberá reconstruir los acontecimientos del pasado y descubrir qué pieza modificó el futuro.

La película está dirigida por Oriol Paulo, cineasta especializado en historias de misterio y suspense, y cuenta con un guion escrito por el propio director junto a Lara Sendim.

Junto a Adriana Ugarte, que interpreta a Vera, el reparto incluye a Chino Darín, en el papel del inspector Leyra, y Javier Gutiérrez, además de Álvaro Morte, Nora Navas, Miquel Fernández y Clara Segura.

Uno de los elementos principales de Durante la tormenta es precisamente el denominado efecto mariposa: una pequeña modificación en el pasado puede desencadenar una cadena de acontecimientos completamente diferente en el futuro.

La película utiliza esta idea para mantener al espectador pendiente de las pistas y de los cambios que se producen en la historia. Cada descubrimiento de Vera puede aportar una pieza nueva al misterio, pero también abrir nuevas incógnitas.

La tormenta que da título a la película se convierte así en mucho más que un fenómeno meteorológico. Es el elemento que permite conectar dos momentos separados por un cuarto de siglo y desencadena toda la historia.

La cinta combina ciencia ficción, thriller, misterio y drama, con una trama centrada en los viajes temporales y en las consecuencias que puede tener intentar cambiar aquello que ya ha sucedido. El propio catálogo de Netflix la clasifica dentro de estos géneros y la describe como una historia de viajes en el tiempo y carrera contrarreloj.

Con sus 128 minutos de duración, la película propone un misterio que comienza con una tormenta y termina convirtiendo el pasado y el presente en dos piezas de un mismo rompecabezas.