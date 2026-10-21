Pedro Almodóvar, 77 años, sobre sus propiedades: "Compré mi nueva casa para poner cuadros más que para vivir en ella"

Pedro Almodóvar ha convertido su pasión por el cine en una de las trayectorias más reconocidas de la cultura española. Pero, más allá de los rodajes y los premios, el director manchego también ha cultivado otra afición a lo largo de los años: el coleccionismo de arte y la decoración.

Esta pasión ha terminado incluso influyendo en su forma de elegir sus viviendas, comprando hasta muebles que termina utilizando en sus películas.

A sus 77 años, el cineasta ha confesado que su última adquisición inmobiliaria responde, en buena medida, a su deseo de encontrar espacio para todas las obras que ha ido reuniendo con el paso del tiempo.

Pedro Almodóvar. Raúl Terrel / Europa Press

"Tengo una casa nueva y creo que la compré más que para vivir en ella, para poder decorarla y poner todos los cuadros que he ido comprando a lo largo de los años", confesó en una entrevista para MANERA.

Su relación con los objetos y las piezas artísticas va mucho más allá de una cuestión estética. Para Almodóvar, los muebles, las lámparas y los cuadros forman parte de una composición en la que cada elemento tiene su lugar.

De hecho, el propio director reconoce que su vivienda puede llegar a parecer un establecimiento dedicado al interiorismo. "Mi casa a veces parece un poco tienda de muebles, una boutique", confiesa.

Esta manera de entender los espacios también se refleja en su cine. En Dolor y Gloria, una de sus películas más personales, el hogar del protagonista funciona como una extensión de su mundo interior, con una cuidada selección de objetos que definen su personalidad.

Pedro Almodóvar Cedida

"Si miras Dolor y Gloria es mi casa y allí vivo rodeado de cuadros, muebles y lámparas, apliques murales, pequeñas mesas... Todo ello elegido con mucho cuidado y esencial para crear un escenario", señaló.

No es casualidad que el cineasta conceda tanta importancia a estos detalles. Al igual que sucede en sus películas, donde los colores, los objetos y los decorados construyen una atmósfera reconocible, su casa responde a una mirada creativa en la que nada parece estar localizado al azar.

'Dolor y gloria' El Deseo Producciones

Cada pieza tiene un lugar propio y, al mismo tiempo, contribuye a dar forma al conjunto.

El director vive en Pintor Rosales, en Madrid, uno de los enclaves residenciales más cotizados de la capital. Allí, su vivienda se convierte en algo más que un lugar de descanso, es también un espacio en el que dar cabida a su colección.