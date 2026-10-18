Víctor Manuel, 79 años: "De mi infancia recuerdo las patatas a la importancia con caldo y laurel que hacía mi abuela"

La infancia suele dejar recuerdos que permanecen para siempre, y muchos de ellos están ligados a los sabores y los olores de la comida familiar. Para Víctor Manuel, esos recuerdos tienen el aroma de los guisos de su abuela María y el sabor de las recetas sencillas.

El cantante ha recuperado algunas de esas vivencias en su libro El gusto es mío, donde repasa su relación con la comida desde que era niño.

"Recuerdo los primeros olores de una cocina casera, la de mi abuela María", recuerda el artista al evocar aquellos años. Entre sus platos más queridos estaban las patatas a la importancia, una receta tradicional que su abuela preparaba.

Víctor Manuel. Laura Mateo.

"Sus patatas a la importancia cocinadas en un caldo bueno y con dos hojas de laurel que perfumaban toda la casa", rememora. Más allá de los ingredientes, el cantante conserva la memoria de una cocina doméstica en la que los aromas anunciaban que la comida estaba lista.

"Cocinó siempre con poca sal o ninguna", apunta sobre las creaciones gastronómicas de su abuela.

Aquella infancia también estuvo marcada por otras recetas que hoy forman parte de su memoria gastronómica. Víctor Manuel también recuerda con cariño la tortilla dulce que preparaba su madre. "Recuerdo también la tortilla dulce que hacía mi madre"

En su casa había un alimento que nunca faltaba: los huevos. Sus padres se dedicaban a vender huevos y pollos, por lo que este producto estaba muy presente en la alimentación familiar.

El cantautor Víctor Manuel Cedida

"Mis padres vendían huevos y pollos. Como se rompían muchos huevos comíamos huevos prácticamente a diario", explica en El gusto es mío.

Aquella circunstancia dio lugar a comidas sencillas que se repitieron durante años. Entre ellas, una preparación que el cantante recuerda especialmente. "Una especie de sopas de pan mojadas en leche y huevo. Eso fue mi cena durante un montón de años".

Los recuerdos de Víctor Manuel muestran así una infancia ligada a la cocina casera, al aprovechamiento de los alimentos y a las recetas transmitidas de una generación a otra. Desde las patatas a la importancia de su abuela María hasta la tortilla dulce de su madre.

El artista conserva en la memoria aquellos sabores que acompañaron sus primeros años y que hoy recupera a través de la escritura.