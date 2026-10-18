Jorge Lorenzo, 39 años, sobre sus propiedades: "Me arrepiento no haber invertido todo en ladrillo. Con 2 millones, puedes comprar 10 pisos"

El expiloto español de MotoGP, Jorge Lorenzo, ha canalizado la adrenalina de los circuitos de alta velocidad hacia una nueva pasión, las finanzas.

Durante su reciente participación en el podcast BLV (Búscate la vida), el campeón del mundo se sinceró sobre la gestión de su patrimonio, ofreciendo reflexiones y consejos para multiplicar el dinero.

Su principal revelación fue el inmenso valor que otorga hoy a los bienes raíces para generar un flujo de caja constante.

A pesar de haber consolidado una situación económica envidiable, el mallorquín reconoce que su gran error fue no comenzar antes.

A modo de confesión, Lorenzo admitió: "Si desde que empecé a ganar dinero con 15 años hubiese invertido todo el dinero que me llegó en mi carrera deportiva en Real Estate, en ladrillo, ahora tenía unos ingresos descomunales".

La falta de conocimiento financiero temprano es algo que lamenta profundamente, afirmando: "Me arrepiento de no haber sabido eso y no haber invertido todo mi dinero en ladrillo porque es lo único...".

Para ilustrar su estrategia de inversión, el exdeportista ofreció un ejemplo sobre la generación de rentas vitalicias que se ha virilizado.

Las inversiones de Jorge Lorenzo

"Con esos 2 millones de euros puedes cogerte 10 apartamentos que te pagan una media de 1.000, son 10.000 al mes y asegurados para siempre", explicó.

Además, detalló cómo aprovechar el apalancamiento bancario sin necesidad de inmovilizar todo el capital: "De esos 200.000 puedes poner solo 40.0000 y financiarte los 160.000... y te lo paga el inquilino".

Lorenzo también se dirigió a quienes no pueden acceder a una vivienda íntegra: "Supongamos que tú no tienes para comprar una propiedad porque no puedes comprar propiedades de menos de 80.000, 100.000, 150.000... te compras porciones".

Surgió invertir en fondos inmobiliarios con "13.000 propiedades", que están obligados a repartir "el 90% de lo que facturan", lo que puede generar "un 6% de dividendo" anual.

Jorge Lorenzo, durante un evento. EFE

Destacó productos como Vanguard Real Estate, donde "puedes invertir 100, 1.000, lo que tengas".

En cuanto a otros activos, mantiene una pequeña exposición a las criptomonedas, aunque se muestra prudente: "Un 2% de mi patrimonio está en criptos... y estoy perdiendo un 60%".

Al plantearle el caso de un joven que se retira con ahorros millonarios, matizó su postura recomendando diversificar en bolsa: "Si yo tuviera 2 millones intentaría hacer un trocito en el S&P 500, un trocito en el Vanguard, un trocito en tal... en vez de comprar 10 apartamentos".

En definitiva, Lorenzo ha cambiado la velocidad de las carreras por la paciencia de la planificación financiera. Para él, la verdadera seguridad se asienta en los inmuebles, un activo inquebrantable a lo largo de las décadas: "Por siempre va a estar ahí ese ladrillo, cuando te mueras va a seguir estando ahí".