El restaurante donde para a comer C. Tangana: "Mi plato favorito es su arroz caldoso con perdiz, está riquísimo"

Madrid es una ciudad lleno de restaurantes con historia, locales centenarios y mesas que han conquistado a artistas de distintas generaciones.Entre ellos, C. Tangana tiene claro cuál es uno de los sitios que merece la pena visitar para disfrutar de la gastronomía tradicional.

El Landó es su favorito, un restaurante madrileño al que recomienda acudir para probar uno de sus platos estrella.

"Un sitio muy mítico de Madrid es el Landó", ha recomendado el artista en una entrevista para @theoriginofood, que no duda en señalar esta elaboración como una de sus favoritas. "Si alguien va que pruebe el arroz caldoso con perdiz. Está mortal", ha confesado.

C. Tangana Gtres

El cantante pone así el foco en una cocina que apuesta por los sabores tradicionales y en un plato que se ha ganado un lugar especial entre sus preferencias gastronómicas.

Su recomendación es una invitación ha descubrir una faceta de Madrid alejada de las tendencias pasajeras: la de los restaurantes en los que sentarse a disfrutar de una buena comida.

Pero Landó no es el único establecimiento de la capital que C.Tangana guarda en su memoria. El músico también ha hablado del Café Gijón, uno de los locales más emblemáticos de Madrid, conocido históricamente por sus tertulias y por haber reunido a escritores, intelectuales y artistas.

En este caso, su vínculo con el lugar va más allá de la gastronomía. El artista ha recordado las noches que pasó allí y ha explicado que el café forma parte de una idea que él y su entorno llegaron a plantearse: recuperar espacios míticos de la ciudad para reunirse artistas flamencos.

"Nos hemos pegado alguna fiestecita en la parte de abajo. Típico de Madrid que en algún momento también soñamos con recuperar para juntar a los flamencos", ha confesado en el espacio citado.

El cantante también evoca el pasado intelectual del establecimiento con una dosis de humor. "Era un bar de intelectuales. Ahora no seríamos muy intelectuales, pero le daríamos entretenimiento al sitio", bromea de Café Gijón.

Como vemos, la ruta perfecta del 'madrileño' es aquella que combina cocina tradicional con espacios cargados de historia.

Por un lado, recomienda acercarse a Landó para probar su arroz caldoso con perdiz; por otro, reivindica el café Gijón como uno de esos lugares que siguen despertando el interés de quienes quieren mantener viva la esencia cultural de la capital.