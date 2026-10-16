El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (c), durante un acto de precampaña del PSOE, en La Térmica Cultural de Ponferrada, a 11 de octubre de 2026. Carlos Castro Europa Press

Pedro Sánchez, 54 años: "Mi primera decisión como presidente la tomé con mi mujer, Begoña: comprar un colchón"

Llegar a la presidencia del Gobierno supone asumir una de las mayores responsabilidades políticas del país.

Sin embargo, detrás de los actos oficiales, las reuniones y las decisiones que afectan a millones de ciudadanos, también existe una vida cotidiana marcada por cuestiones tan comunes como organizar una mudanza o renovar los muebles de casa.

Pedro Sánchez recordó una de esas situaciones en Manual de resistencia, el libro biográfico en el que repasa episodios de su trayectoria política y personal, donde desveló cuál fue la primera decisión que tomó junto a su mujer, Begoña Gómez, después de convertirse en presidente del Gobierno.

Comparecencia de Pedro Sánchez J.J. Guillén Agencia EFE

Lejos de tratarse de una medida política o de una decisión relacionada con el funcionamiento de La Moncloa, el socialista contó que su primera preocupación estuvo vinculada a una cuestión doméstica.

En sus propias palabras, lo primero que tuvo que resolver junto a su mujer fue renovar el colchón de la cama de matrimonio.

"Siendo fiel a la verdad y a la cronología debo decir que mi primera decisión como Presidente del Gobierno la tomé con mi mujer, Begoña, porque las cuestiones de intendencia se anteponen a casi todo", apunta entre páginas.

"Esa primera decisión fue renovar el colchón de la cama de matrimonio", detalla con cierta sorna. Justifica estos cambios domésticos como "razones que haya entendido cualquiera que haya vivido en un piso amueblado".

Comparecencia de Pedro Sánchez Zipi Agencia EFE

Recurriendo al refranero, asegura que "dos que duermen en el mismo colchón acaban siendo de la misma opinión".

En Manual de resistencia, publicado en 2019, Pedro Sánchez repasa distintos momentos de su trayectoria, desde sus primeros pasos en política hasta su llegada a la presidencia del Gobierno en junio de 2018, tras prosperar la moción de censura contra Mariano Rajoy.

Tras esta pequeña anécdota asegura que "bromas aparte", su primera decisión como presidente del Gobierno fue acoger el 'Aquarius', el buque humanitario que había recogido a 630 inmigrantes en aguas internacionales y del que Italia y Malta no quisieron hacerse responsables.

Esta pequeña anécdota del colchón puede parecer irrelevante. Sin embargo, cuando Sánchez publicó el libro estas palabras produjeron un escándalo sobre todo por parte de la derecha.

Pedro Sánchez y Begoña Gómez. Europa Press

En su día, el secretario general del Partido Popular, Teodoro García Ejea, respondió con el siguiente tweet.

"La primera gran decisión de Pedro Sánchez fue cambiar el colchón; la última, poner un relator. Suponemos que su gran visión de Estado la tendrá en sueños porque en la realidad ha sido nefasta. Que vaya poniendo el colchón en eBay".