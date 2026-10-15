Vicente Vallés, 63 años, sobre su infancia: "Viví con mis padres en una chabola que construyó mi abuelo en Vallecas"

Vicente Vallés (63 años) es, hoy en día, uno de los rostros más reconocibles, respetados y mejor pagados de la televisión en España.

Cada noche, millones de espectadores conectan con él para entender la compleja actualidad política.

Su imagen de impecable traje y corbata, siempre serena, transmite una autoridad incuestionable.

Sin embargo, detrás del rigor del presentador de Antena 3 Noticias, se esconde una historia de superación que muchos de sus seguidores desconocen.

Sus orígenes no se forjaron en despachos lujosos ni en barrios residenciales, sino en el barro y la necesidad del Madrid de los años sesenta.

Lejos de ocultar su pasado, el periodista lleva sus raíces por bandera con un orgullo envidiable. "Viví con mis padres en una chabola que construyó mi abuelo en Vallecas", confesó, dejando sin palabras a quienes solo conocen su actual faceta mediática y acomodada.

Aquel asentamiento de infraviviendas se levantaba justo detrás del mítico estadio del Rayo Vallecano, un equipo al que, por supuesto, sigue guardando un inmenso cariño.

La infancia de Vallés

En aquellos años, Vallecas era el duro destino de miles de familias de clase obrera.

Su abuelo, con sus propias manos y sin apenas recursos, levantó aquellas cuatro paredes para dar cobijo a los suyos.

La vida en el extrarradio madrileño no era nada fácil. Las comodidades brillaban por su ausencia y el día a día era una lucha constante por salir adelante.

"Me crie en el extrarradio de Madrid, nací en un barrio de chabolas", relató Vallés.

Pero de aquella época no guarda ningún tipo de resentimiento, sino una profunda admiración hacia sus progenitores.

"Mis padres se dejaron la vida trabajando para que yo pudiera estudiar y tener oportunidades que ellos ni siquiera llegaron a soñar", aseguró el presentador, recordando las interminables jornadas laborales que hacían para que no le faltara un plato en la mesa.

Ese esfuerzo familiar incondicional es el que forjó el carácter inquebrantable del comunicador.

Para Vallés, el éxito televisivo no fue un golpe de suerte, sino el resultado de haber interiorizado desde niño el valor del trabajo duro.

Ver a los suyos lidiar con la precariedad de aquella pequeña casa le enseñó que el futuro había que ganárselo.

Hoy, aquel niño de Vallecas es un escritor de éxito, un referente periodístico y un hombre felizmente casado con la también periodista Ángeles Blanco.

A sus 63 años, Vicente Vallés mira su pasado con la tranquilidad de quien ha cumplido con creces las expectativas. Su biografía es el reflejo del salto de la chabola al éxito a base de tesón y honestidad.