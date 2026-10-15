Ruth Lorenzo, 43 años, sobre su infancia: "Con 10 años organizaba un almacén y los findes limpiaba casas"

La vida de Ruth Lorenzo ha estado marcada por las dificultades, los cambios y una determinación que la acompañó desde que era pequeña.

Antes de convertirse en una de las voces más reconocibles de la música española y representar a nuestro país en Eurovisión, la cantante tuvo que enfrentarse a una infancia complicada. Una etapa que ha recordado entre lágrimas y que ayuda a comprender el camino que recorrió hasta cumplir su sueño.

Durante su participación en Samanta y la vida de, la artista habló de algunos de los episodios más difíciles de aquellos primeros años. Uno de ellos estuvo relacionado con el descubrimiento de que el hombre que consideraba su padre no era su progenitor biológico.

Ruth Lorenzo. ESC

"Fue una infancia muy removida, saber que mi padre no era mi padre biológico... Eso te cambia, te das cuenta de que la vida no es lo que tú crees que es", explicó.

En el mismo programa, su madre, Eva Pascual, también recordó las circunstancias en las que llegó Ruth a su vida. "Ruth no fue buscada, fue una historia muy dura. Yo tenía un amante. Vino a darme el dinero para que abortara", confesó.

A esas experiencias se le sumaron otras dificultades durante su infancia. Ruth Lorenzo ha contado que desde muy pequeña tuvo que asumir responsabilidades laborales y ayudar en las tareas que iban más allá de lo habitual en una niña de su edad.

Cuando vivía en Estados Unidos, con apenas diez años, trabajaba después del colegio organizando el almacén de un restaurante y dedicaba los fines de semana a limpiar casas.

Una dura infancia

"A los diez años, como inmigrante ilegal en Estados Unidos, ordenaba el almacén de un restaurante después del cole. Los fines de semana iba a limpiar la casa de una señora. A pesar de esto, siempre supe que iba a ser cantante", reveló en una entrevista para la revista ELLE.

La cantante también ha hablado abiertamente de las consecuencias emocionales que tuvo aquella etapa. Durante su juventud, llegó a atravesar momentos especialmente delicados.

"Llegué a autolesionarme cuando pensaba que había hecho algo mal, que había fracasado o que podía ser una decepción para mi madre. Me clavaba agujas, tijeras...", confesó.

Pese a todo, su vocación musical siguió acompañándola. Ruth Lorenzo tenía claro desde pequeña que se quería dedicar al canto y, años después, encontró una oportunidad para dar el salto a la industria internacional.

Ruth Lorenzo es la presentadora de 'Cover Night'. RTVE

Con 26 años fue escogida entre 200.000 aspirantes para participar en el programa X Factor en Reino Unido. Obtuvo la quinta plaza y una gran popularidad en el país. Además llegó a firmar un contrato millonario con una gran discográfica, pero tiempo después decidiría romperlo al no sentirse libre artísticamente.

Esta decisión tuvo importantes consecuencias económicas. "Tuve que devolver mucho dinero. Llegué a robar comida en los supermercados de Londres. La gente me pedía fotos al salir y yo llevaba los huevos robados en los bolsillos", relató.