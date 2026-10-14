Vicente Vallés, 63 años, sobre sus propiedades: "Hace años viajé a Canarias y me compré una casa en Tenerife. Da calma"

Vicente Vallés es uno de los periodistas más reconocibles de nuestro país. Cada noche se pone al frente de los informativos más vistos de la noche en Antena 3 para contar la actualidad desde un determinado punto de vista.

El comunicador se mantiene conectado con la actualidad no solo para transmitir al espectador los últimos acontecimientos, sino también para valorar lo que ocurre y cómo se gestiona. Sus opiniones pesan.

Sin embargo, cuando quiere desconectar del ritmo tan exigente de la televisión y disfrutar de una vida mucho más pausada, el presentador tiene claro dónde acudir: las Islas Canarias.

Vicente Vallés y Ángeles Blanco durante un acto en Ronda. Agosto de 2020. Gtres

Su vínculo con el archipiélago comenzó hace años, durante unas vacaciones familiares que terminaron convirtiéndose en algo más que una escapada. Poco antes del nacimiento de su hijo pequeño, Vallés y su familia pasaron una Navidad en Gran Canaria y la experiencia fue tan positiva que empezaron a plantearse la posibilidad de contar con una vivienda.

"Poquito antes de que naciera nuestro hijo pequeño, hace doce años, pasamos una primera Navidad en Gran Canaria y lo pasamos tan bien que decidimos que teníamos que buscar un sitio en Canarias para poder tener un lugar al que ir habitualmente", declaró en una entrevista para Binter.

Ocho islas completamente diferentes

Aquel deseo terminó haciéndose realidad en Tenerife. El periodista encontró en Abades, una localidad costera del municipio de Arico, el lugar adecuado para establecer esa segunda residencia familiar.

Un rincón alejado del ritmo frenético de Madrid que, con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de sus refugios personales.

"Y lo encontramos allí, en Abades. Vamos cuando podemos, que es menos de lo que nos gustaría. Nos ha hecho tan felices estar allí en Canarias que ya conocemos todas las islas. Las ocho, incluida La Graciosa", contó.

Para Vallés, disponer de una vivienda en Tenerife no significa únicamente tener un lugar al que viajar durante las vacaciones. También supone la posibilidad de cambiar de ambiente y dejar temporalmente atrás las obligaciones profesionales.

Frente a la intensidad de la actualidad diaria, Canarias le ofrece una tranquilidad que valora especialmente. "Me aporta calma y otro ritmo de vida que nada tiene que ver con el que llevamos aquí en el día a día".

A esa sensación de tranquilidad se le suma su clima. "Por otro lado, claro, nos encanta el buen tiempo de manera que esto de meterte en el avión en Madrid con el abrigo puesto y bajarte del avión en cualquiera de las islas con las cholas, como decís vosotros, pues es una maravilla", afirma en el medio citado.

El vínculo del periodista con este lugar también tiene que ver con el futuro. "Pensando en el día después de acabar el trabajo, la jubilación y la posibilidad de pasar largas temporadas en Canarias", asegura.