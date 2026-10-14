El restaurante donde para a comer José Mota: "Tiene un menú de 25 euros y una lubina riquísima, suelo ir mucho"

Encontrar un restaurante al que volver una y otra vez no siempre depende de los platos que aparecen en la carta. A veces, el verdadero atractivo está en el ambiente, las conversaciones que surgen alrededor de la mesa y la sensación de estar en un lugar familiar.

Para José Mota, ese rincón tiene nombre propio: Silk La Moraleja, un restaurante situado en Alcobendas, en la zona norte de Madrid, al que acude habitualmente y donde ha encontrado un espacio para compartir algo más que una comida.

El humorista y actor habló de este establecimiento en una publicación de Guía Repsol, en la que explicó el vínculo que ha ido construyendo con el local y con las personas que se reúnen allí.

Lejos de describirlo únicamente como un sitio en el que disfrutar de la gastronomía, Mota lo presentó como un punto de encuentro para quienes comparten inquietudes y proyectos.

"Es un sitio donde suelo ir mucho y se ha convertido en algo así como El club de los poetas muertos, donde nos encontramos un puñado de soñadores y nos contamos los logros y los sueños rotos", explicó.

Una de las propuestas que caracteriza a Silk La Moraleja es su propuesta de cocina fusión, con una carta que combina elaboraciones de distintas tradiciones gastronómicas. La oferta permite encontrar desde platos de inspiración japonesa, como el sushi y el tataki de atún, hasta opciones más españolas, como la tortilla.

Entre las elaboraciones que destacan se encuentra su lubina a la plancha o su cachopo. El restaurante también cuenta con un menú de ejecutivo por 25 euros, una alternativa para quienes quieren disfrutar de una comida completa sin recurrir necesariamente a los platos de la carta.

Esta opción se suma a una propuesta que combina diferentes estilos culinarios y que permite elegir entre alternativas muy distintas en una misma mesa.

Más allá de la gastronomía, el ambiente parece ser una de las razones por las que el humorista ha convertido Silk La Moraleja en uno de sus lugares habituales. Su comparación con El club de los poetas muertos habla de un espacio en el que las conversaciones tienen tanto protagonismo como la comida.

Así, el restaurante de Alcobendas se ha ganado un lugar en la rutina de José Mota, que encuentra allí una combinación de cocina variada, platos que disfruta especialmente y un entorno en el que reunirse con otros soñadores.