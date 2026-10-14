Gaizka Mendieta, 52 años: "Con mi primer contrato compré un piso, nada de coches. Si tienes 3 casas, quédate una y alquila"

El éxito en el fútbol profesional puede traducirse en contratos millonarios, coches de lujo y viviendas en distintos lugares, pero administrar ese patrimonio no siempre resulta sencillo. Gaizka Mendieta, exfutbolista del Valencia, conoce de cerca la importancia de tomar decisiones financieras con la cabeza.

A diferencia de quienes aprovechan sus primeros grandes ingresos para rodearse de lujos, el excentrocampista recuerda que su primera inversión importante fue una vivienda que pagó mediante una hipoteca a 25 años.

"Con mi primer contrato me compré un piso, nada de coches. Un piso pagado en 25 años, hipoteca. Pagué hasta la última letra", confesó en el podcast de Uri Sabat.

Gaizka Mendieta, durante una entrevista. PAFOS F.C.

Con una trayectoria que le llevó a jugar en clubes como el Valencia, la Lazio y el Middlesbrough, Mendieta vivió distintas etapas del fútbol europeo y conoció las posibilidades económicas que ofrece la élite.

Sin embargo, su experiencia también le permitió comprender que los ingresos elevados no garantizan por sí solos la estabilidad financiera. Por eso, ahora defiende la importancia de que los futbolistas aprendan a gestionar su dinero desde el comienzo de sus carreras.

El exjugador ha hablado en distintas ocasiones sobre la necesidad de preparar a los deportistas para una realidad que va más allá del terreno de juego. Una de las iniciativas es una agencia de consultoría para futbolistas.

"Nos centramos en la inversión, en el tema legal, en la educación, en negocios, en cómo prepararse en el tema mediático, cómo hacer entrevistas", detalló a EFE.

Gaizka Mendieta, en la Lazio Reuters

Mendieta conoce los riesgos que puede entrañar manejar grandes cantidades de dinero a una edad muy temprana. "Había una estadística en la Premier League: en cinco años, entre un 40% y un 50% de los jugadores estaban en bancarrota", expuso en la entrevista.

Por otro lado, a diferencia de lo que muchos puedan pensar, el futbolista no derrochó en cosas materiales su primer contrato. En lugar de destinar sus primeros ingresos a comprar vehículos de lujo o a mantener un estilo de vida ostentoso, optó por adquirir un piso.

Por eso, el excentrocampista insiste en que las decisiones relacionadas con la vivienda deben responder a una estrategia y no únicamente al deseo de acumular propiedades. Su recomendación es clara: "¿Para qué quieres tú tres casas? Quédate una, alquila las otras".

Aunque defiende la prudencia financiera, Mendieta también ha contado que durante su carrera realizó inversiones poco convencionales.

"Durante mi etapa en Inglaterra compré un avión privado. Empecé a investigar y lo compré. Compré uno de hélice con motor nuevo. Busqué la forma de invertir bien: cuando yo no lo usaba lo alquilaba", recordó en el podcast de Uri Sabat.