El refugio donde desconecta María del Monte en un montaje de JALEOS iStock/Gtres

El refugio de María del Monte: un pueblo de 5.000 habitantes, iglesia del siglo XIV y a 80 kilómetros de Sevilla

Cuando se trata de alejarse del ruido mediático y encontrar calma tras tanto estrés por el trabajo, la mejor opción es elegir volver a conectar con tus raíces. No hace falta irse muy lejos para darse cuenta de que todo lo que necesitas está más cerca de lo que uno cree.

A pesar de tener la capacidad de viajar a dónde quiera, María del Monte es un ejemplo de que la tranquilidad la encuentra en ciertos lugares donde parece que se detiene el tiempo. A uno de los que siempre acude se encuentra en pleno Parque Natural de la Sierra Norte de Sevilla, un tesoro escondido en Andalucía que muy poca gente conoce.

Este municipio de apenas 5.000 habitantes es un rincón donde naturaleza, historia y tradición conviven entre calles blancas, bosques de dehesa y algunas de las cascadas más bonitas del sur de España.

Cazalla de la Sierra

Hablamos de Cazalla de la Sierra, situado a unos 80 kilómetros de la capital andaluza y a 600 metros de altitud con unos paisajes que cambian de color según la estación. Su ubicación privilegiada ha convertido a la localidad en un destino ideal para quienes buscan desconectar del estrés urbano, como la artista.

Su casco histórico es uno de sus grandes atractivos porque conserva un aire auténtico, con calles que se adaptan al relieve y con un patrimonio monumental muy visible.

Declarado Conjunto Histórico-Artístico, destacan principalmente sus construcciones religiosas. La iglesia de Nuestra Señora de Consolación, del siglo XIV, es uno de los grandes símbolos del pueblo. Está adosada a las antiguas murallas almohades y mezcla estilos arquitectónicos.

Junto a ella aparecen otros espacios de enorme interés como la antigua iglesia de San Benito, de estilo mudéjar, o el convento barroco de San Francisco y la iglesia de Nuestra Señora del Carmen.

Iglesia de Nuestra Señora de la Consolación de Cazalla de la Sierra. E.E. Sevilla

Visita también la Cartuja de la Inmaculada Concepción, un monasterio fundado en el siglo XV y situado a las afueras del casco urbano. Hoy se considera uno de los conjuntos monumentales más impresionantes de la zona y su entorno de castañares, encinas y alcornoques añade más atractivo.

También merece la pena detenerse en la Plaza Mayor y en las calles del centro, donde se aprecia la mezcla entre arquitectura popular, edificios civiles y restos de antiguas etapas históricas.

Rodeado de naturaleza

Si Cazalla de la Sierra llama la atención por su patrimonio, también lo hace por su entorno natural. Su joya de la corona disfrutada por María del Monte en alguna que otra ocasión son las Cascadas del Huéznar.

El río discurre formando pequeñas terrazas de piedra caliza, pozas cristalinas y saltos de agua que crean un paisaje casi mágico.

Lo más llamativo de las cascadas es que no son una sola caída de agua, sino una sucesión de saltos y pozas. La ruta es bastante accesible y se suele describir como un paseo de baja dificultad, ideal para ir en familia.

Ese equilibrio entre pueblo monumental y naturaleza cercana es una de las claves de su encanto. En muy poco tiempo puedes pasar de una iglesia medieval a un sendero entre encinas.

No es de extrañar que María del Monte lleve por bandera la ciudad en la que nació. Sin salir de su Sevilla la artista cuenta con una combinación perfecta entre patrimonio, cultura y aguas.