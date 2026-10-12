Cuca Gamarra, 51 años, sobre su infancia: "Fui una niña feliz, la mayor de tres hermanos con una enseñanza analógica"

Antes de convertirse en una de las figuras más reconocibles del Partido Popular, Cuca Gamarra fue una niña que creció rodeada de su familia en La Rioja, entre juegos, primos y una infancia alejada de las tecnologías.

La política, que ha ocupado puestos de gran responsabilidad a lo largo de su trayectoria, recuerda aquella etapa con especial cariño y destaca la libertad con la que sus padres la educaron.

Una forma de crecer que, según ha contado en diferentes entrevistas, estuvo marcada por la cercanía familiar y por una manera de divertirse muy distinta a la de su generación.

Cuca Gamarra Cedida

Su propio nombre es una muestra de ese ambiente familiar. "Me llamo Conchita. Mi madre, mi abuela y yo nos llamamos Concha. Llegó un tío mío, yo andaba muy pequeña, y me empezó a llamar Cuca. Desde entonces me llaman Cuca. Era una cosa familiar y al final, pues fíjate", expresó en una entrevista en El Intermedio.

Ese apodo, que terminó siendo el nombre con el que le conoce todo el mundo, nació así de manera espontánea y se quedó con ella hasta la edad adulta. Al echar la vista atrás, Gamarra no duda en afirmar que tuvo una infancia feliz.

"Fui una niña feliz. Tuve una infancia muy bonita. Fui la hermana mayor de tres hermanos. Siempre estaba rodeada de mis primos y rodeada de mi familia. Me gustaba ser niña", expresó en una entrevista para este periódico.

Todo ello unido a la libertad que le daban sus padres. "He tenido unos padres peculiares, me han dejado hacer lo que quisiera. No me ponían hora", expresó para laSexta.

Cuca Gamarra. Esteban Palazuelos.

También la forma de entretenerse era muy diferente a la actual. "Nosotros no éramos de consolas. Tuvimos una infancia analógica y hemos sido más de saltar a la comba, jugar a los cromos y a las muñecas"

Con el paso del tiempo, algunas de esas costumbres han dado paso a otras aficiones. Entre ellas, el deporte ocupa un lugar destacado en la vida de la política. Le encanta salir a correr y ha participado en varias maratones como la de Budapest, Florencia o la de Nueva York.

Cuca Gamarra convierte en runner a Thais Villas #elintermedio https://t.co/XivRUfFGdn — El Intermedio (@El_Intermedio) December 15, 2021

Su interés por la política, por su parte, comenzó cuando todavía era joven. Antes de dar el salto a la primera línea institucional, Gamarra ya sentía curiosidad por la vida pública y por el funcionamiento de las instituciones.

"Mi inquietud política empezó muy joven. Siempre me interesó la política de modo que tampoco tuvieron que insistirme mucho en dar el paso. Elegí ir en las listas del ayuntamiento porque de esa manera lo pude compatibilizar con mi despacho profesional como abogada", detalló para LOC.