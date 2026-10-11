Simeone, 56 años, propietario de 180 pisos en Madrid: "Cuando deje de entrenar viviré en Argentina, mi país"

Diego Pablo Simeone lleva más de una década al frente del Atlético de Madrid, una etapa en la que se ha consolidado como una de las figuras más reconocidas del fútbol español.

Sin embargo, más allá de los resultados deportivos y de su trabajo en los banquillos, el entrenador argentino también ha desarrollado una importante actividad empresarial e inmobiliaria.

Un patrimonio que, según un reportaje de Equipo de Investigación, incluiría alrededor de 180 pisos en Madrid y activos valorados en unos 40 millones de euros.

Simeone REUTERS

Pese a su estrecha vinculación con la capital española, donde ha desarrollado buena parte de su trayectoria al frente del conjunto rojiblanco, Simeone tiene claro dónde le gustaría vivir cuando llegue el momento de poner fin a su carrera como entrenador.

Su respuesta está ligada a sus orígenes y a la relación que mantiene con Argentina, el país en el que nació y al que sigue mirando cuando piensa en su futuro.

"Si me preguntasen dónde voy a vivir cuando deje de entrenar, lógicamente respondería en la Argentina. ¿Dónde si no? Es mi país", confesaba hace algunos años en una entrevista con La Nación.

Una declaración con la que dejaba clara su intención de regresar a su tierra cuando termine una etapa profesional que le ha mantenido durante años lejos de su lugar de origen.

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Mientras tanto, Madrid se ha convertido no solo en el escenario de sus mayores éxitos deportivos, sino también en uno de los principales focos de sus inversiones.

Según el reportaje de Equipo de Investigación, el técnico sería propietario de alrededor de 180 viviendas en la capital, además de contar con activos inmobiliarios valorados en unos 40 millones de euros.

Estas inversiones estarían vinculadas a la compraventa y gestión de inmuebles, una actividad que sitúa al entrenador en el ámbito empresarial más allá del fútbol.

La trayectoria de Simeone ha estado marcada por su capacidad para mantenerse durante años en la élite del fútbol. Desde su llegada al Atlético de Madrid, el argentino ha construido una etapa especialmente relevante en la historia reciente del club, con títulos y temporadas.

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A esa carrera se suma ahora la dimensión económica de sus inversiones inmobiliarias, aunque el técnico también ha expresado cuál sería su destino preferido una vez que abandone los banquillos.

Pese a las propiedades que se le atribuyen en Madrid y a los vínculos profesionales que ha establecido en España, su idea de futuro continúa ligada a Argentina. "¿Dónde si no? Es mi país", resumía en aquella entrevista con La Nación.