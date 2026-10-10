Ayuso, 47 años, sobre su infancia: "Fue en un piso de clase media y en un colegio concertado religioso. Era feliz"

Lejos de los focos mediáticos, de los acalorados debates en la Asamblea y del vertiginoso ritmo que impone la presidencia de la Comunidad de Madrid, existe una Isabel Díaz Ayuso mucho más terrenal y cercana.

A sus 47 años, la líder madrileña ha querido detener el tiempo y echar la vista atrás para reconocer con sus raíces. A través de sus recuerdos, desgrana los detalles de una niñez que, en muchos sentidos, es el fiel reflejo de toda una generación de españoles.

"Mi infancia fue en un piso de clase media", confesó en una entrevista concedida en 2025 en la Fundación Universitaria San Pablo CEU. Esta es una declaración de intenciones que rompe la distancia que a menudo impone la política, situándola directamente en el corazón de los barrios tradicionales.

"Tuve lo justo. Una educación de barrio y veranos en el pueblo, pero nunca dejé de buscar mi independencia", señaló en la misma conversación.

Es en estos pasillos, entre los muebles de toda la vida, las sobremesas en familia y el eco del televisor de tubo, donde se forjó el carácter de la mujer que hoy copa los titulares de la prensa nacional.

Isabel Diaz Ayuso. Cristina Villarino

Su etapa formativa también estuvo marcada por la normalidad absoluta de aquella época. "Fui a un colegio concertado religioso", recordó.

Aquellas aulas no solo le proporcionaron una formación básica, sino también una estructura de valores, esfuerzo y disciplina. Es un recuerdo íntimo que resuena con muchísima fuerza entre miles de ciudadanos que, al igual que ella, compartieron pupitres de madera, uniformes de cuadros y patios de cemento bajo la atenta mirada del profesorado.

La infancia de Ayuso

Pero si hay una imagen que verdaderamente humaniza su relato, despertando una profunda nostalgia en el lector, es la de sus tardes de ocio.

"Jugaba en el asfalto; era feliz", señaló. Una frase breve, pero cargada de simbolismo. Nos transporta sin filtros a esos míticos años ochenta y noventa donde la calle era el principal punto de encuentro.

No hacían falta pantallas táctiles, redes sociales ni juguetes sofisticados. Bastaba con una tiza, una pelota o simplemente la imaginación para transformar el duro y gris asfalto en el mejor parque de atracciones del mundo.

Esa felicidad genuina, despreocupada y callejera, de rodillas raspadas y meriendas de bocadillo en la acera, es la que hoy reivindica. En un mundo cada vez más digitalizado y polarizado, apelar a la sencillez de los orígenes se vuelve un mensaje poderoso.

A sus 47 años, Ayuso demuestra que la esencia permanece. Detrás de los trajes de chaqueta y las decisiones críticas de Estado, sigue viva aquella niña que encontraba la alegría corriendo libre por su barrio. Al final, la verdadera felicidad siempre residió en lo más simple.