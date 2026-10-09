Javier Gutiérrez, sobre la vivienda en Madrid: "Vivo en una finca de 90 vecinos y la mitad son apartamentos vacacionales"

Madrid ha sido durante décadas una ciudad de acogida para quienes llegan en busca de una nueva oportunidad, un lugar en el que empezar de nuevo y construir una vida. Javier Gutiérrez conoce muy bien esta situación. Con tan solo 18 años se mudó a la capital y, desde ahí, lo convirtió en su hogar.

Sin embargo, el actor ha reconocido que en los últimos años su percepción ha cambiado. Cada vez le cuesta más reconocer aquella ciudad que encontró cuando era joven.

"Vivir en Madrid en los últimos tiempos se está convirtiendo para mí en algo hostil", aseguró en una entrevista para Esquire.

Javier Gutiérrez en 'Bajocero'. Cedida

Gutiérrez se refiere nada más y nada menos a la tremenda transformación que, a su juicio, ha experimentado la capital junto con el enorme problema de vivienda que existe en este país.

Precisamente porque siente un profundo vínculo con Madrid, esta transformación le resulta especialmente dolorosa. "Yo, que soy un gran amante de Madrid, llegué con 18 años y siempre he presumido de lo acogedora que es y de que nadie se siente extraño en esta ciudad", recordaba.

Una relación que, pese a mantenerse, se encuentra ahora atravesada por la preocupación ante un modelo de ciudad cada vez más difícil de sostener.

El actor reconoce que cada vez piensa más en la posibilidad de alejarse de las grandes ciudades y buscar entornos más pequeños, donde las relaciones entre vecinos sean más cercanas y la vida cotidiana tenga otro ritmo.

Javier Gutiérrez en Hotel Real. Cedida

"Echo en falta mi infancia y el modo de vida de entonces. Fantaseo con vivir en lugares más pequeños", recuerda. Una nostalgia que habla también de la manera de relacionarse. "En el pueblo todo está conectado. Conoces al vecino, todos te llaman por tu nombre. Eso está desapareciendo en las grandes ciudades".

El actor pone como ejemplo su propia vivienda y la transformación que, según asegura, ha experimentado el edificio en el que reside.

"Lo de Madrid ya es insostenible. Vivo en una finca de 90 vecinos y más de la mitad ya son apartamentos vacacionales. Puede que en cinco años quedemos cuatro o cinco propietarios", apunta.

"Es una auténtica desgracia para un modo de vida que hace unos años disfrutábamos y que hoy es imposible sostener", sentencia. Una reflexión que nace de su propia experiencia como vecino y de la relación que mantiene con una ciudad a la que llegó siendo muy joven, que, pese a todo, sigue queriendo.