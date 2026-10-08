El refugio de Estrella Morente: pueblo con 12.700 habitantes, castillo del siglo X y casas encaladas llenas de arte

Entre el mar Mediterráneo y las montañas de Granada se encuentra Salobreña, uno de esos municipios andaluces en los que el blanco de sus casas, el azul del mar y el paisaje tropical de la Costa Tropical forman una estampa difícil de olvidar.

Con alrededor de 12.700 habitantes, esta localidad granadina conserva el encanto de un pueblo costero tradicional y cuenta con un importante patrimonio histórico.

Para Estrella Morente, Salobreña representa uno de esos rincones ligados a la tranquilidad y al paisaje andaluz. Entre sus calles estrechas, casas encaladas y las vistas al Mediterráneo la cantante encuentra su refugio.

Salobreña, pueblo de Granada. Envato Elements

El municipio se encuentra en plena Costa Tropical de Granada, una zona conocida por su clima, sus playas y sus cultivos subtropicales. Su paisaje combina el mar con las montañas y las extensiones de cultivos.

Uno de sus grandes símbolos es el Castillo de Salobreña, una fortaleza del siglo X de origen medieval situada sobre el Peñón de Salobreña. Sus orígenes se remontan a la época andalusí y desde lo alto se obtienen una de las vistas panorámicas más impresionantes del municipio.

El castillo domina el casco antiguo, que se extiende por las laderas del peñón. Sus calles estrechas y empinadas están rodeadas de viviendas encaladas, pequeñas plazas y rincones que conservan la arquitectura tradicional de la zona.

El blanco es uno de los grandes protagonistas de Salobreña. Las fachadas encaladas, los balcones y las calles serpenteantes crean una imagen típicamente andaluza que contrasta con el azul del mar y el verde de la vegetación.

Castillo de Salobreña junto al mar. Ayuntamiento de Salobreña

Este lugar está estrechamente vinculado con el Mediterráneo. Sus playas permiten disfrutar de la costa durante buena parte del año y ofrecen una alternativa más tranquila a otros destinos turísticos.

La localidad también destaca por su entorno natural y por la presencia de cultivos tropicales. El clima de la Costa Tropical permite el cultivo de productos como el mango, el aguacate o la chirimoya.

Con toda esta riqueza, Morente siente una gran unión con el pueblo de su padre cada vez que pasea por sus calles. A día de hoy, la familia conserva una casa en el casco antiguo, alejada de los focos y de cualquier lujo ostentoso.

Salobreña reúne así algunos de los elementos más característicos de Andalucía. Un lugar donde el territorio parece avanzar a otro ritmo y donde las casas encaladas del casco histórico conviven con la historia de su castillo y con el mar que se extiende a sus pies.