Luis Zahera, 60 años: "Me levanto a las 5 de la mañana a correr, subo pesas de 3 kilos y a partir de las 19:00 no como"

Luis Zahera es uno de los actores más reconocidos del cine y la televisión española. A sus 60 años, el intérprete gallego continúa manteniendo un ritmo de trabajo intenso y también ha incorporado a su rutina determinados hábitos con los que busca encontrarse mejor en su día a día.

Entre ellos están madrugar, caminar a buen ritmo, subir escaleras y controlar sus horarios de comida. El actor ha hablado en diferentes ocasiones sobre su particular rutina y sobre cómo ha ido modificando algunos de sus hábitos con el paso de los años.

Una de sus principales decisiones ha sido adelantar considerablemente la última comida del día, algo que, según ha explicado, le ayuda a encontrarse más ligero al levantarse.

Luis Zahera, en una imagen de archivo. GTRES

“A partir de las 19:00 horas no como nada. La vida del top model es muy jodida. Si como después, me da reflujo: soy mayor”, comentó Luis Zahera a David Broncano durante su visita a La Revuelta. Con su habitual sentido del humor, el actor explicó así una de las costumbres que ha incorporado a su rutina.

Zahera ha contado que anteriormente acostumbraba a cenar más tarde y de manera más contundente, pero que con el tiempo ha comprobado que adelantar la última comida le sienta mejor. “Antes cenaba pesado, ahora me levanto más ligero. El cuerpo te lo agradece”, aseguró.

Su rutina comienza, además, mucho antes que la de muchas personas. El actor ha explicado que se levanta alrededor de las cinco de la mañana para salir a hacer ejercicio. Aunque él mismo matiza que no se trata exactamente de salir a correr, sino de caminar a un ritmo elevado.

“Me levanto a las 5 de la mañana a salir a correr. Bueno, camino rápido, como Mariano Rajoy”, explicó con humor. Una actividad que ha convertido en una parte habitual de sus mañanas y que le permite mantenerse activo desde primera hora.

En otra conversación, esta vez con Marc Giró en Late Xou, Zahera detalló algo más cómo es ese entrenamiento. “Camino rápido durante 1 hora y subo escaleras y en casa subo pesitas de 3 kilitos”, declaró el actor, que apuesta por una rutina sencilla y adaptada a sus posibilidades.

No se trata, por tanto, de un entrenamiento basado en grandes cargas o sesiones especialmente exigentes.

El actor también ha reflexionado sobre el paso del tiempo y sobre la importancia de mantenerse activo a medida que se cumplen años. Para él, la clave para conservarse joven no está únicamente en el aspecto físico, sino también en mantener unas buenas condiciones mentales.

En este sentido, Zahera resume su filosofía con una frase muy clara: para él, la clave para estar joven es “mantener la cabeza clara y el cuerpo útil”. Una forma de entender el envejecimiento que combina el cuidado físico con la necesidad de mantener la mente activa.

Luis Zahera en 'Tierra de nadie' RTVE

Sus hábitos actuales son, por tanto, bastante diferentes de los que tenía años atrás. El actor ha reducido las comidas nocturnas, adelanta su última ingesta hasta las siete de la tarde y comienza sus jornadas cuando todavía no ha amanecido. Después llega el ejercicio: caminar rápido, subir escaleras y trabajar la fuerza con pequeñas pesas.

Todo ello forma parte de una rutina que Luis Zahera ha ido construyendo con el paso de los años y que, lejos de buscar una transformación radical, tiene como objetivo sentirse más ligero y mantener el cuerpo activo.