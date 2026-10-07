Yolanda Díaz, 55 años: "De pequeña tuve que trabajar limpiando casas y poniendo copas en un bar. Hice de todo"

Yolanda Díaz siempre ha intentado mantener su vida privada alejada de los focos. A pesar de la exposición pública, son pocas las ocasiones en las que la política ha hablado abiertamente sobre su infancia. Sin embargo, en algunas entrevistas sí ha compartido recuerdos de la educación que recibió en casa.

Díaz comenzó su adolescencia en Santiago de Compostela, en un hogar donde la implicación política y sindical formaba parte del día a día. Su padre, Suso Díaz, fue un histórico dirigente de Comisiones Obreras en Galicia y secretario general de la organización entre 1992 y 2000.

Un ambiente familiar en el que, desde pequeña, estuvo en contacto con la cultura, la política y el debate sobre los derechos de los trabajadores.

Yolanda Díaz RTVE

"Crecí en una casa con una enorme intensidad cultural, política. Siempre digo que la democracia te la enseñan en casa y es lo que me han enseñado a mí", explicó durante una entrevista en Salvados, en laSexta.

Para la política, aquella educación familiar fue determinante y le permitió crecer con una serie de valores que todavía considera fundamentales.

"Nací en una casa muy política en la que me enseñaron a defender las ideas por las que una creía y, sobre todo, que hay que mejorar la vida de la gente. Eso es lo que me llevo de aprendizaje", aseguró.

Una enseñanza que, según sus propias palabras, no se quedó únicamente en las conversaciones familiares, sino que estuvo acompañada de sus propias experiencias durante la juventud.

Yolanda Díaz. Europa Press

Mientras estudiaba en el instituto, Díaz comenzó a desempeñar diferentes trabajos. Aquellos años en Santiago estuvieron marcados también por la necesidad de compaginar sus estudios con empleos muy distintos entre sí.

"Cuando estaba en el instituto trabajé limpiando casas. También puse copas en un bar. Hice de todo", confesó en la misma entrevista.

La política gallega ha recordado así una etapa de su vida que estuvo muy alejada de los focos que posteriormente acompañarían su trayectoria. Limpiar casas y trabajar poniendo copas fueron algunas de las ocupaciones que desempeñó mientras todavía era estudiante y que hoy recuerda como parte de sus experiencias de juventud.

Pese a todo, Díaz mira hacia aquellos años desde una perspectiva positiva y reconoce sentirse afortunada por las oportunidades que ha tenido a lo largo de su vida. "Soy una afortunada", afirmó durante la conversación.

Yolanda Díaz. Cedida

También conserva un recuerdo especial de su posición dentro de su familia. "Soy la pequeña en una familia de hombres. Para ellos sigo siendo 'la nena'", contó, dejando ver una faceta más personal de su vida que pocas veces muestra públicamente.

De este modo, detrás de la figura política que ha ocupado algunos de los puestos de mayor responsabilidad se encuentra una infancia y una juventud marcadas por un hogar profundamente vinculado al sindicalismo y por unos años en los que tuvo que compaginar sus estudios con distintos trabajos.