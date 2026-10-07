El refugio de David Bustamante: un pueblo de 4.000 habitantes con un castillo del siglo XIII y declarado Conjunto-Histórico

Cantabria es uno de esos lugares capaces de combinar mar, naturaleza e historia en apenas unos kilómetros. Entre sus paisajes se encuentra San Vicente de la Barquera, una localidad costera que conserva su esencia tradicional y que guarda una estrecha relación con David Bustamante.

El municipio cántabro, de alrededor de 4.000 habitantes, es uno de esos rincones que permiten desconectar del ritmo de las grandes ciudades y disfrutar de un entorno marcado por el Cantábrico.

Situado en la costa occidental de Cantabria, San Vicente de la Barquera destaca por su paisaje, con la localidad rodeada de agua y con los Picos de Europa como telón de fondo. Su ubicación permite disfrutar tanto de sus playas como de espacios naturales.

San Vicente de la Barquera, en Cantabria. Traveler

El municipio fue declarado Conjunto Histórico-Artístico en el año 1987, un reconocimiento que pone en valor la conservación de su patrimonio y de su estructura urbana tradicional.

Pasear por sus calles permite descubrir edificios y monumentos que recuerdan la importancia que tuvo la localidad a lo largo de los siglos.

Uno de sus grandes símbolos es el Castillo del Rey, una fortaleza medieval del siglo XIII situada en la parte alta de la villa. Su posición permitía controlar buena parte de la ría y del entorno costero.

Junto a la fortaleza se encuentra otro de los grandes tesoros, la iglesia de Santa María de los Ángeles, un templo de origen medieval que domina el paisaje. Su construcción se inició en el siglo XIII y se prolongó varios siglos.

El Castillo del Rey, en San Vicente de la Barquera (Cantabria). iStock

Esta villa marinera destaca principalmente por su relación con el mar, que es una de sus principales señas de identidad. Rías, puentes, embarcaciones y playas forman parte de un paisaje en el que la naturaleza ocupa el papel protagonista.

Entre sus arenales destaca la playa del Merón, integrada en el Parque Natural de Oyambre. Esto constituye para Bustamante y sus vecinos un lugar de paseos eternos, surf y carreras al borde del Cantábrico.

La gastronomía es otro de los elementos que definen San Vicente de la Barquera. Como localidad tradicionalmente vinculada al mar, los pescados y mariscos tienen un importante protagonismo.

Todo ello convierte a este pueblo de Cantabria y refugio del cantante David Bustamante en un lugar perfecto para disfrutar de la tranquilidad y volver a conectar con sus raíces pase el tiempo que pase.

Entre las calles de su casco histórico, las vistas al Cantábrico y el paisaje verde es el destino perfecto para olvidarse del ruido y del ritmo de las grandes ciudades.