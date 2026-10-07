Antonio Banderas, 66 años, sobre la felicidad: "Para mí es hacer lo que quieres hacer como quieres hacerlo"

Antonio Banderas representa un icono tanto en nuestro país como internacionalmente. El actor consiguió dar el salto y construir una carrera en Hollywood que le ha permitido trabajar con algunos de los nombres más importantes de la industria.

Pero pese a la gran fama, cuando habla de éxito su mirada se aleja de los premios o del dinero y se centra en algo mucho más personal: la posibilidad de vivir haciendo aquello que realmente desea.

A sus 66 años, Banderas tiene una idea muy clara de lo que significa ser feliz y de cómo quiere recordar su propia vida. Para él, alcanzar el éxito no consiste en acumular bienes ni en llegar cada vez más lejos, sino en poder tomar sus propias decisiones.

Antonio Banderas Europa Press

"El éxito es hacer lo que quieres hacer, como quieres hacerlo", expresó en el podcast Actality al hablar de lo que significa para él ser feliz.

El actor ha defendido en numerosas ocasiones que alcanzar aquello que uno se propone no tiene por qué estar relacionado con cada vez conseguir más cosas. De hecho, tiene una visión muy particular sobre la forma en la que muchas personas afrontan la vida y el paso del tiempo.

"La gente vive como si no se fueran a morir nunca. Coleccionan cosas que no se pueden llevar, como los egipcios", opinó en el medio citado. El intérprete pone el foco en la fugacidad de la vida y en la importancia de utilizar el tiempo en aquello que realmente proporciona satisfacción.

En su caso, una de las decisiones que más conecta con su filosofía es su apuesta por el Teatro del Soho, el proyecto cultural que impulsó en Málaga y que se ha convertido en uno de los grandes proyectos de su vida.

El Teatro del Soho CaixaBank I. V.

"El emplear fondos para hacer mi sueño yo creo que es la decisión más acertada. El Teatro del Soho es el proyecto de mi vida", confesó.

Para él, realmente la felicidad ligada intrínsecamente al éxito es hacer lo que realmente quieras, vivir el momento y disfrutar de aquello que te apasiona evitando guardar para el futuro.

Antonio Banderas. Gtres

Por tanto, no se trata únicamente de llegar a lo más alto dentro de la profesión, sino de tener la libertad para decidir qué camino seguir y cómo recorrerlo.

"Yo quiero decir algún día cuando me marche: he hecho las cosas que quería hacer", sentenció a Pablo Motos en El Hormiguero.