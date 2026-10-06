El restaurante donde para a comer Miguel Bernardeau: "La mejor carne a la parrilla en el centro de Madrid"

Madrid cuenta con numerosos restaurantes que se han convertido en referencia para los amantes de la carne. Entre ellos se encuentra Charrúa, un restaurante de cocina uruguaya situado en pleno centro de la capital y especializado en carnes cocinadas a la parrilla.

El establecimiento se encuentra en la calle del Conde de Xiquena, 4, en el barrio de Justicia, una de las zonas más céntricas de Madrid. Su propuesta gira alrededor de las brasas y de diferentes cortes de carne procedentes de Uruguay, Argentina, Estados Unidos y España.

El restaurante también está relacionado con Miguel Bernardeau y Aitana, que fueron vistos cenando juntos en este establecimiento. Su visita convirtió todavía más a Charrúa en una de esas direcciones madrileñas que despiertan curiosidad.

Un chuletón de El Charrúa @charrua_madrid

La carta está protagonizada por diferentes cortes de carne a la brasa. Entre sus propuestas se encuentran piezas de vacuno uruguayo y argentino, además de carnes nacionales y estadounidenses.

Los precios varían en función del corte y del peso, aunque algunas de sus piezas parten de alrededor de los 35 euros, mientras que los cortes más especiales pueden superar ampliamente los 100 euros.

La carne comparte protagonismo con una selección de entrantes y productos cocinados también al fuego. Entre ellos aparecen clásicos como el chorizo criollo, la provoleta, las mollejas o diferentes verduras a la brasa.

También hay espacio para algunos platos más reconocibles de la gastronomía argentina y uruguaya, así como para diferentes acompañamientos.

Restaurante El Charrúa. charrua_madrid

Y, para terminar, la carta de postres incluye propuestas como el volcán de dulce de leche, uno de los guiños más claros a la tradición gastronómica de la región.

La filosofía del restaurante está muy ligada precisamente a la parrilla y al fuego, elementos que convierten la preparación de la carne en el centro de la experiencia. Una propuesta que ha hecho de Charrúa una de las direcciones de Madrid a tener en cuenta.

Además de su ubicación, su ambiente y su carta, el restaurante ha ganado cierta notoriedad por las visitas de personajes conocidos. Entre ellas destaca la de Miguel Bernardeau y Aitana, que eligieron este establecimiento para disfrutar de una cena juntos.

Charrúa se encuentra en el número 4 de la calle del Conde de Xiquena y ofrece servicio de comidas y cenas. Una dirección especializada en carnes a la brasa que combina la tradición de la parrilla uruguaya con una carta amplia y diferentes productos cocinados al fuego.