Pedro Ruiz (79), ve 'La bola negra' de Los Javis: "Factura espectacular, no es una película más. Es intachable y de autor"

La bola negra se ha convertido en una de las películas de las que más se está hablando, generando opiniones de todo tipo entre quienes ya han podido verla.

La cinta dirigida por Javier Calvo y Javier Ambrossi, conocidos como Los Javis, ha despertado especial interés por la historia que plantea y por la manera en la que aborda cuestiones relacionadas con la identidad, la libertad y la imposibilidad de muchas personas de mostrarse tal y como eran.

Entre quienes han querido compartir públicamente sus impresiones se encuentra Pedro Ruiz, que a sus 79 años ha acudido a ver la película y no ha dudado en pronunciarse sobre ella.

Pedro Ruiz Gtres

El comunicador ha destacado especialmente su factura visual y la profundidad de una historia que, en su opinión, va mucho más allá de una recreación histórica concreta.

"Vi LA BOLA NEGRA de Los Javis. Factura espectacular. Como si hubieran rodado 50 cortos incomparables", ha comenzado escribiendo en la red social X, antiguo Twitter. "Es una película naturalmente de autor con una factura espectacular, en mayúsculas y con guiones para separarlo", añadió.

"Hondos sentimientos para restañar daños vividos. Conciencia individual y colectiva de las afrentas de la historia al hombre 'de la cáscara amarga' y de la iniquidad del cacique de la 'hombría'. No es una película más", ha escrito Pedro Ruiz poniendo el foco en la dimensión emocional de la película.

El presentador catalán también señaló: "Desde ese punto de vista es intachable. Intenta restañar los dolores que han sufrido los gays en la historia. Y denuncia, con todo derecho, a los machirulos y los carcas que en aquel momento les avergonzaban y les hacían pasar graves momentos en la vida".

Aunque La bola negra está ambientada en diferentes momentos de la historia de España y conecta con figuras y episodios vinculados al pasado del país, la propuesta de Los Javis no pretende quedarse únicamente en una película sobre la Guerra Civil ni sobre Federico García Lorca.

Vi LA BOLA NEGRA de los Javis. Factura espectacular. Como si hubieran rodado 50 cortos incomparables. — Pedro Ruiz (@ElPedroRuiz) October 3, 2026

La propia historia busca plantear una reflexión sobre aquellas personas que, en diferentes épocas, no pudieron vivir libremente. Individuos que, condicionados por la represión política, social o familiar, tuvieron que esconder una parte de sí mismos y construir una vida marcada por las apariencias.

Es precisamente ahí donde se encuentra una de las ideas centrales de La bola negra: la necesidad de vivir y de poder ser uno mismo. Como han explicado sus propios directores, la película habla de la importancia de "vivir siempre", frase que se menciona en la película.

Fotograma de 'La bola negra'. Movistar Plus.

La película establece así un diálogo entre diferentes épocas y personajes para mostrar cómo determinadas formas de represión pueden cambiar de apariencia, pero terminan teniendo consecuencias similares sobre quienes las sufren.

La identidad, el deseo, la culpa, el miedo y la necesidad de libertad atraviesan una historia que busca conectar el pasado con cuestiones que continúan teniendo resonancia en el presente.

Para Pedro Ruiz hay algo que queda fuera de toda duda: el resultado visual y cinematográfico. Su comparación con “50 cortos incomparables” refleja la impresión que le ha producido una película con una puesta en escena que considera especialmente destacable.

Más allá de las interpretaciones que pueda generar, La bola negra plantea así una historia sobre personas que, durante demasiado tiempo, tuvieron que vivir escondidas detrás de aquello que la sociedad esperaba de ellas.