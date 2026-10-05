Maribel Verdú, 56 años, sobre sus propiedades: "Tengo 3 pisos porque llevo trabajando 30 años, no he robado a nadie"

Maribel Verdú es uno de los rostros más reconocibles de la interpretación española. Con una trayectoria de varias décadas a sus espaldas, la actriz ha desarrollado una carrera tanto en el cine como en el teatro y televisión.

Una extensa trayectoria profesional que también le ha permitido construir un patrimonio sobre el que ha hablado abiertamente en alguna ocasión. Verdú no ha ocultado que dispone de varias propiedades, aunque sí ha querido explicar en qué circunstancias las ha adquirido y de dónde procede el dinero.

"Tengo tres pisos sí, pero es que llevo trabajando 30 años. Y no tengo nada más. Todo lo he ganado haciendo cine, teatro y televisión. No he robado a nadie y todo lo he declarado a Hacienda", afirmó en una entrevista concedida a Diario Sur.

Maribel Verdú Reuters

La intérprete también pone el foco en una cuestión que considera fundamental: el hecho de tener una situación económica privilegiada no implica, a su juicio, permanecer ajena a los problemas que afectan a otras personas.

"Soy una privilegiada. Soy de esas personas con la suerte de tener un trabajo y éxito, lo que no significa que no vea con horror lo que está sucediendo. ¿Qué tiene que ver que seas un privilegiado con sentir empatía?", expresó en aquella conversación.

Su postura sobre la vivienda y las desigualdades económicas también quedó reflejada en uno de sus discursos al ganar su segundo Goya y dedicárselo a quienes estaban atravesando una situación especialmente complicada por la crisis de vivienda.

En aquel momento Verdú dedicó el galardón a "toda esa gente que ha perdido sus casas, sus ilusiones, sus esperanzas, su futuro e incluso sus vidas, por culpa de un sistema quebrado, injusto y obsoleto que permite robar a los pobres para dárselo a los ricos".

La actriz española, Maribel Verdú. Efe

En el mencionado medio la actriz también ha hablado de la relación entre la vivienda y las hipotecas. "Las hipotecas no son malas, gracias a ellas podemos tener casa. Otra cosa es lo que han hecho después", asegura.

Además, considera que su profesión tiene unas características particulares a la hora de tributar por los ingresos que genera. "Nosotros, los actores, sí que no podemos engañar, llega una productora, te paga y ya está", explicó.

Así, Maribel Verdú es consciente e identifica su situación privilegiada, pero no por ello no se da cuenta del gran problema estructural que existe con la vivienda en todo el país.